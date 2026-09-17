/न कैनवास, न कागज: 2.5 किलो के नारियल पर मधुरेंद्र ने उकेरी पीएम मोदी की खास तस्वीर

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न कैनवास, न कागज... महज 2.5 किलो के नारियल पर मधुरेंद्र ने उकेरी पीएम की जन्मदिन की खास कलाकृति. उन्होंने इस कला से जनसेवा से राष्ट्रसेवा का संदेश दिया. मधुरेंद्र की इस अनूठी कला ने लोगों का ध्यान खींचा है.
दरअसल, मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मधुरेंद्र कुमार ने एक बार फिर अपने अनोखे कला प्रयोग से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. इस बार उन्होंने रेत या पारंपरिक कैनवास के बजाय करीब 2.5 किलोग्राम के हरे नारियल को अपनी कलाकृति का माध्यम बनाया और उसकी सतह पर नुकीले औजार की धार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी है.
इस विशेष कलाकृति को तैयार करने में उन्हें करीब तीन दिनों का कठिन परिश्रम करना पड़ा. नारियल की प्राकृतिक सतह पर बारीकी से कटिंग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर तैयार की. कलाकृति में जनसेवा से राष्ट्रसेवा के थीम पर OUR PM OUR PRIDE जैसे संदेश भी अंकित किए गए हैं. कलाकार ने इस कलाकृति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.
मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश कला के माध्यम से अलग-अलग अवसरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय संदेश लोगों तक पहुंचाने की रहती है. इस कलाकृति के जरिए उन्होंने जनसेवा, राष्ट्रसेवा और देश के प्रति सम्मान की भावना को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है.
मधुरेंद्र कुमार हाल में दिल्ली में हुए भारत मंडपम में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के अवसर पर भी अपनी कला को लेकर चर्चा में रहे. उन्होंने पारंपरिक कैनवास की जगह भोज में इस्तेमाल होने वाली पत्तलों को माध्यम बनाकर BRICS में शामिल प्रमुख देशों के नेताओं के चित्र तैयार किए थे.
करीब 15 दिनों की मेहनत से तैयार उस कलाकृति में WELCOME TO INDIA – BRICS 2026 संदेश के साथ भारत की अतिथि-सत्कार परंपरा और वैश्विक सहयोग का संदेश प्रस्तुत किया गया था. इस कला प्रयोग की रिपोर्ट कई मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की थी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार