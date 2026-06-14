बिजली की बचत और परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सदर प्रखंड की कटरिया पंचायत की लाभार्थी राधा देवी से सीधा संवाद किया. राधा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर निःशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत कर उन्हें बेहद खुशी हुई. उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं गरीब औरर जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से अब बिजली की बचत होगी और परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी. कटरिया पंचायत की एक अन्य लाभार्थी पिंकी देवी ने भी योजना की सराहना करते हुए कहा कि उनके घर पर सोलर संयंत्र स्थापित होने के बाद बिजली खर्च में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीब परिवारों को स्वच्छ और निःशुल्क ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है.