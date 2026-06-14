Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /PM Surya Ghar Yojana: सीएम सम्राट चौधरी ने शुरू की 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना, 2.5 लाख घरों पर मुफ्त लगेंगे सोलर प्लांट

PM Surya Ghar Yojana: सीएम सम्राट चौधरी ने शुरू की 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना, 2.5 लाख घरों पर मुफ्त लगेंगे सोलर प्लांट

PM Surya Ghar Yojana: सीएम सम्राट चौधरी ने 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत की है. इसे लेकर मुंगेर विधायक कुमार प्रणय ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में योजना का लाभ तेजी से पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:29 PM IST
PM Surya Ghar Yojana: सीएम सम्राट चौधरी ने शुरू की 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना, 2.5 लाख घरों पर मुफ्त लगेंगे सोलर प्लांट
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी ने शुरू की 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीएम सम्राट ने शुरू की 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना, 2.5 लाख घरों को मिलेगा लाभ
PM Surya Ghar yojana2 min ago
2
Begusarai News27 min ago
3
Muzaffarpur NTPC1 hr ago
4
Minister Pramod Kumar1 hr ago
5
Muzaffarpur News1 hr ago