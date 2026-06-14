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PM Surya Ghar Yojana: बिहार में नई सरकार के 60 दिन पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई. इसी क्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने आज (14 जून, 2026) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1512 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के कार्य का शुभारंभ किया. इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 1278 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का कार्यारंभ, उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया गया. इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुंगेर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में किया गया. कार्यक्रम में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे.
बिजली की बचत और परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सदर प्रखंड की कटरिया पंचायत की लाभार्थी राधा देवी से सीधा संवाद किया. राधा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर निःशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत कर उन्हें बेहद खुशी हुई. उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं गरीब औरर जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से अब बिजली की बचत होगी और परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी. कटरिया पंचायत की एक अन्य लाभार्थी पिंकी देवी ने भी योजना की सराहना करते हुए कहा कि उनके घर पर सोलर संयंत्र स्थापित होने के बाद बिजली खर्च में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीब परिवारों को स्वच्छ और निःशुल्क ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है.
मुंगेर विधायक कुमार प्रणय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में योजना का लाभ तेजी से पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार ने एक वर्ष के भीतर 2.5 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल ने कहा कि वर्ष 2005 से बिहार में विकास और जनकल्याण की जो यात्रा शुरू हुई थी, उसे आगे बढ़ाते हुए गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि जब गरीबों के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाएंगे, तो उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में कुटीर ज्योति श्रेणी के चार हजार परिवारों के घरों की छतों पर निःशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
उन्होंने बताया कि अब तक जिले के विभिन्न पंचायतों से लगभग 15 हजार लोगों की सहमति प्राप्त हो चुकी है. प्रथम चरण में सदर प्रखंड की कटरिया पंचायत के आठ तथा तारापुर प्रखंड के दो लाभार्थियों सहित कुल 10 परिवारों के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि पहले चरण में चार हजार परिवारों को योजना से आच्छादित किया जाएगा, जबकि शेष पात्र लाभार्थियों को आगामी चरणों में शामिल किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ बिजली पर होने वाले खर्च को कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार