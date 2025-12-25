Advertisement
भाभी की बहन को ब्लैकमेल किया और शादी तुड़वाया, आरोपी गुड्डू को पुलिस ने दबोचा

Munger Crime News: युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को तारापुर पुलिस उत्तर प्रदेश के चंदौली से गिरफ्तार किया. वह पिछले चार वर्षों से युवती को परेशान कर रहा था.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:03 PM IST

भाभी की बहन को ब्लैकमेल करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे
Munger News: मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र इलाके की एक युवती के साथ सोशल मीडिया पर चरित्र हनन, ब्लैकमेलिंग और शादी तुड़वाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से गिरफ्तार कर किया है. मामला सामने आने के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित एक रेलवे क्वार्टर से  गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी गुड्डू मंडल उर्फ प्रेम राज वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर उर्फ प्रेम राज का रहनेवाला है. 

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक उक्त युवती उसकी भाभी की चचेरी बहन है. इसकी मुलाकात करीब 8 साल पहले हुई थी. जान पहचान के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों पटना में रहकर पढ़ाई करते थे. वहीं, कुछ दिन पहले आरोपी ने युवती की बहन के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर अश्लील तस्वीरें वायरल कर दिया था. वायरल होने पर युवती ने इसकी शिकायत तारापुर में किया था. थाना में मामला दर्ज होने के बाद युवक ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था और पैसों की मांग करता था.

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि तारापुर थाना में हाल में ही एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बासुदेवपुर थाना क्षेत्र के गुड्डू नाम के आरोपी की तरफ से फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक महिला का अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने का मामला था. इसी तरह का मामला इसी व्यक्ति की ओर से साल 2021 में तारापुर में ही दर्ज हुआ था और वह उसमें जेल भी गया था, उसे इसी शर्त पर न्यायालय से जमानत मिली थी कि वह इस तरह की हरकत फिर दोबारा कभी नहीं करेगा. 

उन्होंने कहा कि हम लोगों को दोबारा सूचना मिली कि इसकी तरफ से  फिर से उसी महिला को ब्लैकमेल और प्रसारित किया जा रहा है, जिसके बाद फिर से तारापुर थाना में एक कांड दर्ज किया गया. इसके बाद यह यहां से फरार हो गया और यूपी के चंदौली जिले में छिपकर रहने लगा. 

सैयद इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद मुंगेर पुलिस की टीम चंदौली गई और आरोपी की गिरफ्तार किया गया है और इसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को प्रताड़ित न करें अन्यथा हम लोग ऐसे मामलों में सख्ती के साथ निपटेंगे.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: मंगलवार की शाम को हुई लापता, बुधवार की सुबह पेड़ से झूलती मिली लड़की की लाश

