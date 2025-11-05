प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल, गुपचुप मीटिंग में बड़ा खेल!

Munger Assembly Seat: मुंगेर जिला में बीजेपी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार भी से पटखनी है. मुंगेर विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह को शामिल कर लिया है, जिससे मुंगेर विधानसभा में एनडीए मजबूत बन गयी है.
Sanjay Singh joins BJP: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर झटका लगा है. मुंगेर जिले में बीजेपी ने पीके की पार्टी में एक और बड़ी सेंध लगाई है. मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उनके इस कदम से माना जा रहा है कि मुंगेर विधानसभा में एनडीए (NDA) की स्थिति और मजबूत हो गई है.
संजय कुमार सिंह को बीजेपी में शामिल कराने की प्रक्रिया बुधवार को एक स्थानीय होटल में गोपनीय तरीके से पूरी की गई. इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार झा और जिला अध्यक्ष अरुण पोद्दार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. इस मौके पर मुंगेर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री प्रीति भदौड़िया भी मौजूद थीं.
प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका
जन सुराज के प्रत्याशी के अचानक बीजेपी में शामिल होने को प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह घटना ऐसे समय में हुई है. जब प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं, बीजेपी ने इसे एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती के रूप में पेश किया है.
