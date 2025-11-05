Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989293
Zee Bihar JharkhandBH Munger

प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल, गुपचुप मीटिंग में बड़ा खेल!

Munger Assembly Seat: मुंगेर जिला में बीजेपी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार भी से पटखनी है. मुंगेर विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह को शामिल कर लिया है, जिससे मुंगेर विधानसभा में एनडीए मजबूत बन गयी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:45 AM IST

Trending Photos

बीजेपी ने जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह को किया शामिल
बीजेपी ने जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह को किया शामिल

Sanjay Singh joins BJP: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर झटका लगा है. मुंगेर जिले में बीजेपी ने पीके की पार्टी में एक और बड़ी सेंध लगाई है. मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उनके इस कदम से माना जा रहा है कि मुंगेर विधानसभा में एनडीए (NDA) की स्थिति और मजबूत हो गई है.

गुपचुप मीटिंग में बड़ा खेल!
संजय कुमार सिंह को बीजेपी में शामिल कराने की प्रक्रिया बुधवार को एक स्थानीय होटल में गोपनीय तरीके से पूरी की गई. इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार झा और जिला अध्यक्ष अरुण पोद्दार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. इस मौके पर मुंगेर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री प्रीति भदौड़िया भी मौजूद थीं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका
जन सुराज के प्रत्याशी के अचानक बीजेपी में शामिल होने को प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह घटना ऐसे समय में हुई है. जब प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं, बीजेपी ने इसे एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती के रूप में पेश किया है.

रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार

यह भी पढ़ें: 'जो परिवार नहीं संभाल पाए, वो बिहार क्या संभालेंगे', दिलीप जायसवाल ने RJD पर कसा तंज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे
Pawan Singh
चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक ब
Purnia Crime news
पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका!
Patna traffic jam
महाजाम से कराह उठा पटना! कई KM तक गाड़ियों की लंबी लाइन, घंटों फंसे लोग
bihar chunav 2025
गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प, चाकूबाजी में एक घायल
Bihar Kokila Sharda Sinha
बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि आज... PM, CM ने दी श्रद्धांजलि
Bihar Election News Live Updates
Bihar Election News Live Updates: 12 साल तक सत्ता में रहकर विकास का कोई काम नहीं
Muslim
नाबालिग लड़की लेकर भाग लेकर रहा था मुस्लिम युवक, बिहार में दबोचा गया, तो खुला ये राज