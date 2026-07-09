/श्रावणी मेला 2026: इस बार LED पर होगा बाबाधाम का लाइव दर्शन, मुंगेर प्रशासन ने की पूरी तैयारी

राज्य चुनें
श्रावणी मेला 2026 को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस साल कांवरियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं. बाबा धाम में होने वाली आरती और पूजन का लाइव प्रसारण कांवरिया पथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा. साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे प्रतीक्षा समय की जानकारी भी कांवरियों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा उसी अनुरूप तय कर सकें.
9 जूलाई, 2026 दिन गुरुवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणिकर ने एडीएम मनोज कुमार एसडीओ राकेश रंजन कुमार एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र समेत सभी संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं के साथ गोगाचक धर्मशाला और कांवरिया पथ का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों को 15 से 20 जुलाई तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कांवरिया पथ पर चार मीटर चौड़ा कच्चा मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिस पर दो इंच महीन बालू बिछाई जाएगी. पीएचईडी विभाग की ओर से चापाकलों की मरम्मत तेजी से कराई जा रही है. 127 में से 90 चापाकल दुरुस्त किए जा चुके हैं. पेयजल व्यवस्था के लिए नौ स्थानों पर आरओ लगाए जाएंगे. आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी.
जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि इस वर्ष तीन के स्थान पर पांच जगहों पर टेंट सिटी बनाई जा रही है. इसके अलावा पीएचईडी विभाग की ओर से भी एक टेंट सिटी स्थापित की जाएगी. शौचालयों की सफाई और मरम्मत का कार्य चल रहा है. बिजली आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड सब स्टेशन और विद्युत केबलों की भी जांच और मरम्मत कराई जा रही है.
डीएम ने बताया कि इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था में एआई आधारित सीसीटीवी तकनीक का उपयोग किया जाएगा. कांवरिया पथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बाबाधाम की आरती और पूजन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा. साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे प्रतीक्षा समय की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकें.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार