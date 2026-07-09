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श्रावणी मेला 2026: इस बार LED पर होगा बाबाधाम का लाइव दर्शन, मुंगेर प्रशासन ने की पूरी तैयारी

Munger News: जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि इस वर्ष तीन के स्थान पर पांच जगहों पर टेंट सिटी बनाई जा रही है. इसके अलावा पीएचईडी विभाग की ओर से भी एक टेंट सिटी स्थापित की जाएगी. शौचालयों की सफाई और मरम्मत का कार्य चल रहा है.

Published: Jul 09, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:45 PM IST
श्रावणी मेला 2026: इस बार LED पर होगा बाबाधाम का लाइव दर्शन, मुंगेर प्रशासन ने की पूरी तैयारी
Image Credit: (Z News) श्रावणी मेला की तैयारी तेज एलईडी पर होगा बाबाधाम का लाइव दर्शनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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