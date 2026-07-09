/श्रावणी मेला 2026: इस बार LED पर होगा बाबाधाम का लाइव दर्शन, मुंगेर प्रशासन ने की पूरी तैयारी

श्रावणी मेला 2026 को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस साल कांवरियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं. बाबा धाम में होने वाली आरती और पूजन का लाइव प्रसारण कांवरिया पथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा. साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे प्रतीक्षा समय की जानकारी भी कांवरियों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा उसी अनुरूप तय कर सकें.