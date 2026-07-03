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Bihar News: मुंगेर मंडल कारा में एक बंदी की संदिग्ध मौत से हड़ंकप, सिर पर गंभीर चोट के निशान

Munger News: बंदी हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मधुबन दरियापुर गांव निवासी कपिलदेव बिंद का बेटे मनीष कुमार के रूप है. मृतक 18 मई को अपने सगे भाई नीतीश कुमार की सोते समय हथौड़े से वार कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 03, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:13 PM IST
Bihar News: मुंगेर मंडल कारा में एक बंदी की संदिग्ध मौत से हड़ंकप, सिर पर गंभीर चोट के निशान
Image Credit: मुंगेर मंडल कारा में एक बंदी की संदिग्ध मौत से हड़ंकप (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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