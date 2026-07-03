/Bihar News: मुंगेर मंडल कारा में एक बंदी की संदिग्ध मौत से हड़ंकप, सिर पर गंभीर चोट के निशान

Munger Crime News: मुंगेर मंडल कारा में बंद 21 वर्षीय बंदी की शुक्रवार () को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल अवस्था में जेल प्रशासन द्वारा उसे एंबुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. बीएन सिंह ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बंदी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक की पहचान हवेली खड़गपुर प्रखंड के मधुबन दरियापुर गांव निवासी कपिलदेव बिंद के 21 वर्षीय बेटे मनीष कुमार के रूप में हुई है. सूत्रों के अनुसार, मनीष के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट के निशान थे. ऐसे में उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई? यह जांच का विषय बन गया है.