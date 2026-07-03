/Bihar News: मुंगेर मंडल कारा में एक बंदी की संदिग्ध मौत से हड़ंकप, सिर पर गंभीर चोट के निशान

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Munger Crime News: मुंगेर मंडल कारा में बंद 21 वर्षीय बंदी की शुक्रवार () को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल अवस्था में जेल प्रशासन द्वारा उसे एंबुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. बीएन सिंह ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बंदी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक की पहचान हवेली खड़गपुर प्रखंड के मधुबन दरियापुर गांव निवासी कपिलदेव बिंद के 21 वर्षीय बेटे मनीष कुमार के रूप में हुई है. सूत्रों के अनुसार, मनीष के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट के निशान थे. ऐसे में उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई? यह जांच का विषय बन गया है.
घटना के संबंध में जेल अधीक्षक किरण कुमारी से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी और उनका कोई आधिकारिक बयान प्राप्त नहीं हो सका. सूत्रों के अनुसार मनीष पिछले कुछ समय से एक अपराधिक मामले में जेल में बंद था मानसिक रूप से परेशान था जिसका इलाज जेल अस्पताल में चल रहा था.
प्रारंभिक स्तर पर उसके छत से गिरने अथवा कूदने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. घटना के बाद मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जेल परिसर के भीतर इस तरह की घटना कैसे हुई और बंदी के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट कैसे लगी? मामले की जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
बता दें कि मनीष इसी वर्ष 18 मई को अपने सगे भाई नीतीश कुमार की सोते समय हथौड़े से वार कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था. न्यायिक हिरासत में उसे मंडल कारा भेजा गया था और तभी से वह जेल में बंद था. जेल प्रशासन का कहना है कि मनीष की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण उसने यह कदम उठाया.