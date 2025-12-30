Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3058459
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Night Reporter: कहानी 'पूस की रात' को 100 साल से अधिक हो गए पर 'हल्कू' का ठंड से संघर्ष आज भी जारी है!

Night Reporter: पूस की कड़ाके की ठंड में बिहार के मुंगेर की सड़कों पर प्रेमचंद्र के 'हल्कू' जैसे कई मजबूर लोग जिंदगी से जूझते नजर आए. नाइट रिपोर्टर की पड़ताल में जिला प्रशासन के ठंड से बचाव के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

कहानी 'पूस की रात' को 100 साल से अधिक हो गए पर 'हल्कू' का ठंड से संघर्ष आज भी जारी है!
कहानी 'पूस की रात' को 100 साल से अधिक हो गए पर 'हल्कू' का ठंड से संघर्ष आज भी जारी है!

Night Reporter: प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद्र की कहानी 'पूस की रात' आपने पढ़ी होगी. कहानी का पात्र 'हल्कू' कैसे पूस की रात में खुद को ठंड से बचाने का जतन करता है. 'हल्कू' की एक रात का संघर्ष हम सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर देता है, लेकिन बिहार के मुंगेर में जब हमारे नाइट रिपोर्टर प्रशांत कुमार सड़कों पर उतरे तो इस पूस की रात में कई हल्कू ठंड से संघर्ष करते दिखे. नाइट रिपोर्टर प्रशांत कुमार ने इस रिपोर्ट में 'हल्कू' जैसे मजबूर लोगों के संघर्ष को आवाज देने की कोशिश की है. आइए, जानते हैं मुंगेर के इस नाइट रिपोर्टर को सड़कों पर कई 'हल्कू' दिखे. 

fallback

जी बिहार के नाइट रिपोर्टर प्रशांत कुमार को शीतलहर के बीच जिला प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाएं सड़कों और राजमार्गों के आसपास नजर नहीं आईं. प्रशासन की ओर से किए गए दावों और जमीनी हकीकत में पहाड़ और मैदान जितना फर्क दिखा. असरगंज प्रखंड के सुल्तानगंज–देवघर मुख्य मार्ग स्थित लदौआ मोड़ के पास एक गरीब परिवार की स्थिति ने तो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

यहां कड़ाके की ठंड में एक महिला अपने छह छोटे बच्चों और बुजुर्ग मां के साथ सड़क किनारे बने यात्री शेड में रहने को मजबूर है. अलाव जलाकर बच्चों को गोद में समेटे बैठी काटी देवी ने बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है. न उनके पास पक्का मकान है और न ही कोई स्थायी सहारा. वर्षों से यही यात्री शेड उनका ठिकाना बना हुआ है. सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों और ट्रकों के कारण ठंडी हवा सीधे शरीर में ठिठुरन पैदा कर जाती है. परिवार के सदस्य कचरा में से बोतल, लोहा और प्लास्टिक चुनकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं. ठंड बढ़ने पर सड़क किनारे अलाव ही उनकी एकमात्र सुरक्षा है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से न कंबल मिला है और न कोई ठोस मदद.

fallback

नाइट रिपोर्टर वहां से आगे बढ़कर हवेली खड़गपुर नगर परिषद ​की ओर से संचालित रैन बसेरा पहुंचे. वहां रहने वाली महिलाओं ने व्यवस्था को बेहतर बताया. वर्षों से बेघर महिलाएं इस आश्रय स्थल में रह रही हैं, जहां भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध है. हालांकि, महिलाओं का कहना है कि ठंड से बचाव के लिए दिए गए कंबल पर्याप्त नहीं हैं. रैन बसेरा के दूसरे तल्ले पर बाहर से आए कुछ पुलिसकर्मियों के ठहरने की भी जानकारी सामने आई है.

fallback

आश्रय स्थल के केयर टेकर ने बताया कि यहां लंबे समय से रह रहे लोगों के लिए नियमित रूप से भोजन की व्यवस्था की जाती है, जबकि अचानक पहुंचने वालों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे तल्ले पर अस्थायी रूप से कुछ पुलिसकर्मी ठहरे हुए हैं. कुल मिलाकर, जिले में कड़ाके की ठंड ने एक ओर गरीबों की बेबसी को उजागर कर दिया है, तो दूसरी ओर ठंड से बचाव को लेकर सरकारी तैयारियों की जमीनी सच्चाई भी सामने ला दी है.

ये भी पढ़ें: 31 तारीख तक हाड़तोड़ ठंड का कहर, फिर शीतलहर से मिलेगी राहत! देखें आज का मौसम

TAGS

Munger News

Trending news

Munger News
कहानी 'पूस की रात' को 100 साल से अधिक हो गए पर 'हल्कू' का ठंड से संघर्ष जारी है!
Bihar News
बिहार में कई IAS इधर से उधर, संदीप कुमार को मिली पटना मेट्रो की कमान
nitish kumar
21 एकड़ में बनी साइंस सिटी में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, छात्रों के लिए कही ये बात
Bihar Police
गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया, बिहार में खुलेंगे ATS के 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय
Bihar politics
Bihar Politics: जहां INDIA ब्लॉक की पड़ी थीं नींव, वहीं बिखरने के कगार पर
Bihar politics
तेज प्रताप और संतोष रेणु का मामला, एक ने कराया केस दर्ज तो दूसरे ने मांगी सुरक्षा
Jharkhand news
पाकुड़ में फुटबॉल महाकुंभ: विदेशी खिलाड़ियों के जलवे संग ठंड में भी उमड़ी भीड़
8th pay commission
8वें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को होगा कितना फायदा, यहां लें जानकारी
patna news
बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी, पटना से कई शहरों के लिए चलेंगी 100 नई बसें
Minister Deepak Prakash
मंत्री दीपक प्रकाश बोले- ई-गर्वनेंस से बदल रही पंचायती सिस्टम की तस्वीर