Night Reporter: कहानी 'पूस की रात' को 100 साल से अधिक हो गए पर 'हल्कू' का ठंड से संघर्ष आज भी जारी है!

Night Reporter: प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद्र की कहानी 'पूस की रात' आपने पढ़ी होगी. कहानी का पात्र 'हल्कू' कैसे पूस की रात में खुद को ठंड से बचाने का जतन करता है. 'हल्कू' की एक रात का संघर्ष हम सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर देता है, लेकिन बिहार के मुंगेर में जब हमारे नाइट रिपोर्टर प्रशांत कुमार सड़कों पर उतरे तो इस पूस की रात में कई हल्कू ठंड से संघर्ष करते दिखे. नाइट रिपोर्टर प्रशांत कुमार ने इस रिपोर्ट में 'हल्कू' जैसे मजबूर लोगों के संघर्ष को आवाज देने की कोशिश की है. आइए, जानते हैं मुंगेर के इस नाइट रिपोर्टर को सड़कों पर कई 'हल्कू' दिखे.

जी बिहार के नाइट रिपोर्टर प्रशांत कुमार को शीतलहर के बीच जिला प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाएं सड़कों और राजमार्गों के आसपास नजर नहीं आईं. प्रशासन की ओर से किए गए दावों और जमीनी हकीकत में पहाड़ और मैदान जितना फर्क दिखा. असरगंज प्रखंड के सुल्तानगंज–देवघर मुख्य मार्ग स्थित लदौआ मोड़ के पास एक गरीब परिवार की स्थिति ने तो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया.

यहां कड़ाके की ठंड में एक महिला अपने छह छोटे बच्चों और बुजुर्ग मां के साथ सड़क किनारे बने यात्री शेड में रहने को मजबूर है. अलाव जलाकर बच्चों को गोद में समेटे बैठी काटी देवी ने बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है. न उनके पास पक्का मकान है और न ही कोई स्थायी सहारा. वर्षों से यही यात्री शेड उनका ठिकाना बना हुआ है. सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों और ट्रकों के कारण ठंडी हवा सीधे शरीर में ठिठुरन पैदा कर जाती है. परिवार के सदस्य कचरा में से बोतल, लोहा और प्लास्टिक चुनकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं. ठंड बढ़ने पर सड़क किनारे अलाव ही उनकी एकमात्र सुरक्षा है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से न कंबल मिला है और न कोई ठोस मदद.

नाइट रिपोर्टर वहां से आगे बढ़कर हवेली खड़गपुर नगर परिषद ​की ओर से संचालित रैन बसेरा पहुंचे. वहां रहने वाली महिलाओं ने व्यवस्था को बेहतर बताया. वर्षों से बेघर महिलाएं इस आश्रय स्थल में रह रही हैं, जहां भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध है. हालांकि, महिलाओं का कहना है कि ठंड से बचाव के लिए दिए गए कंबल पर्याप्त नहीं हैं. रैन बसेरा के दूसरे तल्ले पर बाहर से आए कुछ पुलिसकर्मियों के ठहरने की भी जानकारी सामने आई है.

आश्रय स्थल के केयर टेकर ने बताया कि यहां लंबे समय से रह रहे लोगों के लिए नियमित रूप से भोजन की व्यवस्था की जाती है, जबकि अचानक पहुंचने वालों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे तल्ले पर अस्थायी रूप से कुछ पुलिसकर्मी ठहरे हुए हैं. कुल मिलाकर, जिले में कड़ाके की ठंड ने एक ओर गरीबों की बेबसी को उजागर कर दिया है, तो दूसरी ओर ठंड से बचाव को लेकर सरकारी तैयारियों की जमीनी सच्चाई भी सामने ला दी है.

