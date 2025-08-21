Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा के तहत आज मुंगेर पहुंचेंगे राहुल गांधी, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा के तहत आज मुंगेर पहुंचेंगे राहुल गांधी, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी आज शाम मुंगेर पहुंचेंगे. इस दौरान 21 और 22 अगस्त को राहुल गांधी यहां यात्रा करेंगे. उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:41 PM IST

मुंगेर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा
मुंगेर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा

Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा के तहत गुरुवार  की शाम राहुल गांधी मुंगेर आएंगे. बताया जा रहा है कि मुंगेर में 21 और 22 अगस्त को राहुल गांधी की रोड यात्रा के अलावा सभा होनी है. इसे लेकर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी के अलावा महागठबंधन के अन्य नेता भी उनके साथ चल रहे हैं. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर हर जगह कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं. तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा से लेकर सभी चीजों की तैयारी की जा रही है.

जबकि राहुल गांधी के रोड यात्रा को लेकर उनके सुरक्षा में लगे सुरक्षा टीम  के द्वारा सड़क मार्ग के अलावा सदर अस्पताल और ठहराव स्थल के पास निजी अस्पताल का भी अवलोकन किया. सफियाबाद गौरीपुर के समीप, जहां पर राहुल गांधी का ठहराव स्थल बनाया गया है. उसके नजदीक मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल है, जहां पर  दो कमरे के अलावा आईसीयू वार्ड को तैयार रखा गया है. अगर किसी प्रकार की आकस्मिक घटना होती है, तो इस अस्पताल के कर्मी और डॉक्टर को इलाज के लिए लाया जा सकता है. 

अस्पताल के निदेशक सह चिकित्सा डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में टीम के द्वारा मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल का निरीक्षण किया गया. वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में डॉक्टर रंजन के नेतृत्व में एसपीजी टीम के द्वारा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू का निरीक्षण किया गया. यहां आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा की 5 सदस्यीय टीम पहुंची थी, जहां इमरजेंसी सेवाओं को लेकर तत्काल सभी व्यवस्था से तैयार रखा गया है. 21 और 22 अगस्त को 24 घंटे के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है. 

ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसको लेकर एसपीजी टीम ने सदर अस्पताल का आईसीयू एवं इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया है. जहां सदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर डॉ के रंजन की मौजूदगी में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली गई है. इस दौरान चिकित्सक ने बताया कि एसपीजी टीम के द्वारा भिंडिलेटर, ऑक्सीजन, लिफ्ट,  कैथ लैब (हार्ड अटैक के दौरान कैथ लैब देखकर जांच किया जाएगा कि कहां ब्लॉक है) ब्लड बैंक, ईसीजी मॉनिटरिंग, एम्बुलेंस, इमरजेंसी दवाइयां के बारे में जानकारी ली.

सिविल सर्जन डॉक्टर राम प्रवेश ने बताया कि वोटर यात्रा के दौरान  राहुल गांधी  मुंगेर आ रहे हैं. इसको लेकर सुरक्षाकर्मी के द्वारा सदर अस्तपताल की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवा को लेकर सदर अस्तपताल में पूरी तैयारी की गई है.

इनपुट- प्रशांत कुमार

