/मुंगेर में मूसलाधार बारिश से धरहरा के कई गांवों का संपर्क टूटा, मुख्य सड़कें बनीं तालाब

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मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार हो रही वर्षा के कारण खजुरिया, अमारी, श्रद्धापुर, बंगलवा, दशरथपुर समेत आधा दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं. कई स्थानों पर सड़कें कई फीट पानी में डूब गई हैं, जिससे गांवों का आपसी संपर्क लगभग टूट गया है. लोगों को दैनिक कार्यों के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
जलमग्न सड़कों पर जान जोखिम में डालकर सफर, स्कूली बच्चे
सड़कों पर जलजमाव के कारण स्कूली बच्चों, किसानों, दैनिक मजदूरों और मरीजों की मुश्किलें सबसे अधिक बढ़ गई हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि कई अभिभावक खतरे को देखते हुए बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं. किसानों को खेतों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है और मजदूरों के सामने रोजगार तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है.
सबसे अधिक परेशानी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को हो रही है. जलमग्न रास्तों के कारण समय पर अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया है. वहीं, दोपहिया वाहन चालक पानी में छिपे गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. कई लोग फिसलकर घायल भी हो चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है.
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई. लोगों ने प्रशासन से जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराने और जलजमाव वाले स्थानों पर तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके. लगातार हो रही बारिश के बीच ग्रामीण हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार