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मुंगेर में मूसलाधार बारिश से धरहरा के कई गांवों का संपर्क टूटा, मुख्य सड़कें बनीं तालाब

Munger News: सड़कों पर जलजमाव के कारण स्कूली बच्चों, किसानों, दैनिक मजदूरों और मरीजों की मुश्किलें सबसे अधिक बढ़ गई हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि कई अभिभावक खतरे को देखते हुए बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:48 PM IST
मुंगेर में मूसलाधार बारिश से धरहरा के कई गांवों का संपर्क टूटा, मुख्य सड़कें बनीं तालाब
Image Credit: (Z News) मुंगेर में मूसलाधार बारिश से धरहरा के कई गांवों का संपर्क टूटाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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