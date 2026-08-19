/मुंगेर कांवरिया पथ: 11 साल की बच्ची की दंडवत यात्रा, 200 KG की कांवड़ और बहंगी में मासूमों संग बाबा धाम चले शिवभक्त

मन्नत पूरी हुई तो बहंगी में मासूम को लेकर निकले शिवभक्त

प्रयागराज की रहने वाली रीनू भारती अपनी करीब ढाई साल की बेटी दिव्यांशी को गमछे की बहंगी में बैठाकर पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटी के जन्म पर बाबा धाम में मुंडन कराने की मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने वे जा रही हैं. हावड़ा (शिवपुर) के सोमनाथ अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को बहंगी में लेकर चल रहे हैं. कांवड़ के एक छोर पर पवित्र गंगाजल है और दूसरे छोर पर उनका मासूम बेटा. सोमनाथ ने बताया कि मन्नत थी कि बाबा एक बेटा दें. बाबा ने मुराद पूरी की, तो अब बेटे को बाबा के दरबार हाजिरी दिलाने ले जा रहे हैं.