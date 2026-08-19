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मुंगेर कांवरिया पथ: 11 साल की बच्ची की दंडवत यात्रा, 200 KG की कांवड़ और बहंगी में मासूमों संग बाबा धाम चले शिवभक्त

Kanwar Yatra 2026: मुंगेर में कांवरिया पथ पर श्रद्धा का अद्भुत रूप देखने को मिल रहा है. शिक्षिका बनने की मन्नत लेकर 11 साल की प्रियंका बाबा धाम की यात्रा पर निकली है. वहीं, कई लोग मन्नत पूरी होने पर बच्चों को बहंगी में लेकर यात्रा कर रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:46 AM IST
मुंगेर कांवरिया पथ: 11 साल की बच्ची की दंडवत यात्रा, 200 KG की कांवड़ और बहंगी में मासूमों संग बाबा धाम चले शिवभक्त
Image Credit: मुंगेर कांवरिया पथ (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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