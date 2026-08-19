/मुंगेर कांवरिया पथ: 11 साल की बच्ची की दंडवत यात्रा, 200 KG की कांवड़ और बहंगी में मासूमों संग बाबा धाम चले शिवभक्त

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मुंगेर में कच्चे कांवरिया पथ पर आस्था का एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. 11 साल की उम्र में छठी कक्षा में पढ़ने वाली प्रियंका कुमारी दंडवत यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है. वहीं, मन्नत पूरी होने पर एक शिवभक्त मासूम को यात्रा पर निकले हैं. असरगंज के सती स्थान की रहने वाली प्रियंका पहली बार दंडवत यात्रा कर रही है और आज उसकी यात्रा का चौथा दिन है. तपती धूप, लंबा सफर और लगातार दंडवत प्रणाम, लेकिन प्रियंका के चेहरे पर थकान की जगह बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास नजर आ रहा है.
प्रियंका ने बाबा भोलेनाथ से एक खास मन्नत मांगी है, उसका सपना है कि वह बड़ी होकर शिक्षिका बने और जीवन में सफलता पाए. प्रियंका ने बताया कि जब उसने अपनी दीदी और दादा-दादी को बाबा धाम जाते देखा, तो उसके मन में भी दर्शन की तीव्र इच्छा जागी. इसके बाद उसने मन्नत मांगी और परिवार के साथ दंडवत यात्रा पर निकल पड़ी. इतनी कठिन यात्रा के बावजूद प्रियंका का कहना है कि उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है. उसके भीतर बस एक ही संकल्प है, बाबा धाम पहुंचना और अपनी मन्नत पूरी करना.
70 किलो की कांवड़ में बिच्छू, सांप और कछुए
वहीं, असरगंज में यात्रा के दौरान श्रद्धा के साथ-साथ कांवड़ों की भव्य कलात्मकता भी लोगों का ध्यान खींच रही है. किसी कांवड़ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा योगनिद्रा में नजर आ रही है, तो कहीं भगवान श्रीराम को शिवलिंग का पूजन करते हुए दर्शाया गया है. पटना मछुआ टोली के श्रद्धालु सूरज कुमार साहनी पिछले 40 वर्षों से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं. उनके 22–24 लोगों के समूह द्वारा तैयार की गई 70 किलो की कांवड़ में बिच्छू, सांप और कछुए जैसे जीवों को दर्शाया गया है.
सूरज ने बताया कि इसके जरिए वे जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं. इसे थर्माकोल, कॉटन और रंगों की मदद से 15 दिनों में तैयार किया गया है. वहीं हावड़ा (कोलकाता) से आए राजकुमार साव 30 लोगों के जत्थे के साथ करीब 200 किलो की विशाल कांवड़ लेकर चल रहे हैं. इस कांवड़ में श्रीराम द्वारा समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापना व पूजन का प्रसंग दर्शाया गया है, जिसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा. कच्चे कांवरिया पथ पर गुजरतीं इन अनोखी कांवड़ों को देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है.
मन्नत पूरी हुई तो बहंगी में मासूम को लेकर निकले शिवभक्त
प्रयागराज की रहने वाली रीनू भारती अपनी करीब ढाई साल की बेटी दिव्यांशी को गमछे की बहंगी में बैठाकर पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटी के जन्म पर बाबा धाम में मुंडन कराने की मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने वे जा रही हैं. हावड़ा (शिवपुर) के सोमनाथ अपने 7 महीने के बेटे प्रिंस को बहंगी में लेकर चल रहे हैं. कांवड़ के एक छोर पर पवित्र गंगाजल है और दूसरे छोर पर उनका मासूम बेटा. सोमनाथ ने बताया कि मन्नत थी कि बाबा एक बेटा दें. बाबा ने मुराद पूरी की, तो अब बेटे को बाबा के दरबार हाजिरी दिलाने ले जा रहे हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार, मुंगेर