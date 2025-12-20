मिनटों में उड़ गई जीवनभर की कमाई, साइबर ठगी का शिकार सेवानिवृत्त रेलकर्मी, जानिए पूरी घटना

Munger News: मुंगेर जिले में साइबर ठगी का जाल लगातार फैलता जा रहा है. आम लोगों के बाद अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त रेलकर्मी भी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के नाम पर ठग लोगों को झांसे में लेकर उनकी वर्षों की गाढ़ी कमाई मिनटों में खातों से साफ कर दे रहे हैं. जिले में इस तरह के दो गंभीर मामले सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर जांच शुरू कर दी है.

ताजा मामला जमालपुर ईस्ट कॉलोनी निवासी सच्चिदानंद प्रसाद से जुड़ा है, जो नवंबर महीने में जमालपुर रेलवे वर्कशॉप से सेवानिवृत्त हुए थे. पीड़ित के पुत्र आकाश कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर को उनके पिता के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते हुए पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के सत्यापन की बात कही. इसके बाद ठगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पीपीओ से जुड़े कागजात मंगवाए और विश्वास में लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जमालपुर शाखा में जाकर योनो (YONO) ऐप चालू कराने को कहा.

निर्देश के अनुसार, पीड़ित ने बैंक जाकर अपने मोबाइल में योनो ऐप सक्रिय कराया. इसके बाद दोबारा कॉल कर एटीएम से संबंधित जानकारी मांगी गई. जब पीड़ित ने जानकारी देने से इनकार किया, तो ठगों ने रेलवे के कुछ कर्मियों के नाम लेकर भरोसा जीत लिया और खाते से पूरी राशि निकाल ली. कुछ ही देर में मोबाइल पर आए मैसेज से परिजन सकते में आ गए. पीड़ित के खाते से कुल 19 लाख 97 हजार 800 रुपये की राशि साइबर ठगों द्वारा निकाल ली गई थी.घटना के बाद परिजनों ने मुंगेर साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा.

पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि साइबर ठग सेवानिवृत्त कर्मियों को निशाना बनाकर पेंशन जल्द चालू कराने का लालच देते हैं और ऐप डाउनलोड या बैंकिंग प्रक्रिया के बहाने उनके खाते से पूरी राशि ट्रांसफर कर लेते हैं. मुंगेर जिले में इस तरह के दो मामलों में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द ही ठगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने आम नागरिकों, विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मियों से अपील की कि बैंक से संबंधित किसी भी अनजान कॉल से सावधान रहें. किसी को भी ओटीपी, एटीएम, पिन या बैंकिंग ऐप से जुड़ी जानकारी साझा न करें और किसी भी संदेह की स्थिति में सीधे बैंक या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार