Bihar Flood: मुंगेर में मानगढ़–सिघिंया पथ पर चढ़ा बाढ़ का पानी, तीन पंचायतों का संपर्क टूटा

Munger Flood News: मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है. कई इलाकों में पानी घरों तक घुस चुका है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसी बाढ़ ने मानगढ़–सिघिंया पथ पर भी संकट खड़ा कर दिया है. सड़क पर पानी चढ़ने से लोगों का आना-जाना लगभग ठप हो गया है.

बाढ़ के कारण प्रखंड के हेमजापुर, शिवकुंड और वाहाचौकी पंचायत का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है. सड़क कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और एनएच-80 से कनेक्शन पूरी तरह बाधित हो गया है. पानी के तेज बहाव से सड़क पर कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है.

स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सड़क और नदी के बीच का अंतर पहचानना मुश्किल हो रहा है. सड़क पर बहते पानी ने आवागमन को जोखिम भरा बना दिया है. मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं. पैदल यात्रियों से लेकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों तक सभी को खतरे के बीच सफर करना पड़ रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ की वजह से स्कूली बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना चुनौती बन गया है. वहीं, दफ्तर आने-जाने वाले कर्मचारियों को भी रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है. स्थिति दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल भी बाढ़ से यह सड़क टूट गई थी. विभाग ने मरम्मत तो कराई, लेकिन वह मजबूती से नहीं हुई. इसी वजह से इस साल हालात और भी भयावह हो गए. ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर पुख्ता मरम्मत होती तो यह स्थिति नहीं बनती.

वाहन चालक सड़क पार करने से डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी का दबाव इसी तरह बना रहा तो पूरी सड़क टूटने का खतरा है. बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं निकाले जाने पर हर साल ऐसी स्थिति दोहराई जाती है. ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार और विभाग इस समस्या का स्थायी हल निकाले.

