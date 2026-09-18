/मुंगेरः PM मोदी को श्रद्धांजलि देने वाला RJD नेता गिरफ्तार, BJP ने दर्ज कराई थी FIR

राजद नेता की इस हरकत पर बिहार बीजेपी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी. बीजेपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राजेश जैन ने कहा कि इस तरह की हरकत से बीजेपी नेताओं में आक्रोश है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का अपमान है. आरजेडी नेता प्रधानमंत्री की फोटो शेयर करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पीएम को जाहिल बता रहे हैं. इन लोगों को मोदी जी से खुन्नस होना स्वाभाविक है. मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, तीन तलाक पर रोक लगाई है. राजनीति में मतभेद चलता है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे मजबूत, लोकप्रिय नेताओं में से एक के खिलाफ ऐसी भाषा बोल रहे हैं.