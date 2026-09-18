/मुंगेरः PM मोदी को श्रद्धांजलि देने वाला RJD नेता गिरफ्तार, BJP ने दर्ज कराई थी FIR

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पीएम मोदी ने 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मनाया. बीजेपी ने नागरिकों ने इस दिन को काफी धूमधाम तरीके से सेलीब्रेट किया. वहीं, दूसरी ओर मुंगेर में राजद के नगर अध्यक्ष सैयद जुनैद मखमूर ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया. राजद नेता ने फेसबुक लाइव पर पीएम मोदी के लिए काफी विवादित टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री की फोटो पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था. बीजेपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राजेश जैन ने एसपी सैयद इमरान मसूद से इस मामले की शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
आरोपी ने फेसबुक पर की थी विवादित टिप्पणी
राजद नेता सैयद जुनैद मखमूर ने फेसबुक लाइव पर पीएम मोदी के लिए काफी विवादित टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री की फोटो पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया था. राजद नेता ने 'हैप्पी विनाश डे टू यू' समेत कई पोस्ट किए. अपने फेसबुक लाइव पर कहा था कि जाहिलों का जन्मदिन मनाने से अच्छा हम लोग महान लोगों को याद करें. मनुहूसियत के दिन रुपया गिर गया. उसने आगे कहा कि कोरोना काल में जैसे थाली बजाकर गो कोरोना बोला था, वैसे ही आज दीया, अगरबत्ती और लाइट जलाकर गो महामानव का नारा लगाएं. यह देशहित में अच्छा होगा और हर भारतीयों के लिए भी अच्छा होगा. उसने कहा था कि अगर गो महामानव का मंत्र काम कर जाता है तो देश फिर महान हो जाएगा और विश्वगुरु हो जाएगा.
प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का अपमान है. आरजेडी नेता प्रधानमंत्री की फोटो शेयर करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पीएम को जाहिल बता रहे हैं. इन लोगों को मोदी जी से खुन्नस होना स्वाभाविक है कश्मीर से धारा 370 हटाई है, तीन तलाक पर रोक लगाई है.- राजेश जैन, सदस्य, बीजेपी अल्पसंख्यक आयोग
बिहार बीजेपी ने क्या कहा?
राजद नेता की इस हरकत पर बिहार बीजेपी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी. बीजेपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राजेश जैन ने कहा कि इस तरह की हरकत से बीजेपी नेताओं में आक्रोश है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का अपमान है. आरजेडी नेता प्रधानमंत्री की फोटो शेयर करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पीएम को जाहिल बता रहे हैं. इन लोगों को मोदी जी से खुन्नस होना स्वाभाविक है. मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, तीन तलाक पर रोक लगाई है. राजनीति में मतभेद चलता है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे मजबूत, लोकप्रिय नेताओं में से एक के खिलाफ ऐसी भाषा बोल रहे हैं.
इससे लोगों में काफी रोष है- BJP
बीजेपी नेता ने कहा कि अरब, कतर, ओमान, दुबई और सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ लिया जाता है. उन्हें निशान-ए-जेड से सम्मानित किया जाता है और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान करती है. ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा निन्दनीय है. राजेश जैन ने कहा कि मैने एसपी मुंगेर से आग्रह किया है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लोगों में काफी रोष है और इससे सांप्रदायिक माहौल भी खराब हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर चलते हैं. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एसपी से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे.