Munger: राजद समर्थक ने पूरे परिवार को लाठी-डंडे से पीटा, पुलिस की जांच में निकला बाजा बजाने का एंगल

Munger: मुंगेर में गुरुवार (6 नवंबर) की रात चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई. मामला टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के मंजूर गांव का है, दो पक्षों के बीच मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेटिया बंबर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, मंजूर निवासी प्रियदर्शनी राम की पत्नी पूनम देवी (45 साल), बेटा प्रणव कुमार (21 साल), सुनील राम का बेटा सुदर्शन कुमार (45 साल) मारपीट की घटना में घायल हुए हैं.

सभी घायल भाजपा समर्थक

घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सभी घायल भाजपा समर्थक थे, जो चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान किए थे. वहीं राजद समर्थक ने राजद के पक्ष में वोट नहीं करने पर बीती रात उन लोगों के घर पर हमला कर दिया. राजद समर्थक ने लाठी-डंडे से जमकर मारपीट की, जिसमें सभी लोग घायल हो गए. मामले में ग्रामीणों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

चुनाव के माहौल में अफवाह

इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी ने बताया कि मारपीट की घटना घटी है, जिसमें तीन लोग घायल हैं. वायरल वीडियो के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामला चुनावी रंजीश का नहीं बल्कि पूजा के दौरान बाजा बजाने को लेकर घटना घटित हुई है. घायल के बयान के लिए पदाधिकारी को मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा जा रहा, चुनाव का माहौल है इसीलिए लोग कुछ से कुछ अफवाह फैला देते हैं.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार, मुंगेर

