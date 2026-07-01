/RS कॉलेज तारापुर में BA सेमेस्टर-5 की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, भाई की जगह दे रहा था एग्जाम, असली छात्र बेंगलुरु में

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Munger News: बिहार के मुगेंर विश्वविद्यालय स्नातक सेमेस्टर-5 (BA Session 2023-27) की इतिहास विषय की परीक्षा के दौरान कल यानि मंगलवार को RS collage तारापुर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. परीक्षा के दौरान एक युवक को फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया. इस घटना के सामने आते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा की द्वितीय पाली में जब BA सेमेस्टर-5 की परीक्षा चल रही थी, उसी दौरान वहां पर मौजूद परीक्षक डॉ. मुकेश कुमार, स्वाती शिखा और रुबी ठाकुर को एक परीक्षार्थी के गतिविधियां थोड़ा संदिग्ध लगीं. इसी संदेह होने पर उस परिक्षार्थी को तुरंत कंट्रोल रूम ले जाया गया, जहां उसकी जांच शुरू की गई.
कंट्रोल रूम में सहायक केंद्राधीक्षक डॉ. सविता कुमारी ने दस्तावेजों और रिकॉर्ड का मिलान किया. जांच में पाया गया कि परीक्षा दे रहा युवक प्रभाकर कुमार है, जबकि वह शिवाकर कुमार के नाम पर परीक्षा दे रहा था. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका भाई शिवाकर कुमार है, जो वास्तविक अभ्यर्थी है. शिवा कुमार जो कि अभी बेंगलुरु में है और उसी के कहने पर वह उसकी जगह परीक्षा देने आया था.
इस मामले के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल तारापुर थाना पुलिस को सुचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रभाकर कुमार को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. साथ ही सहायक केंद्राधीक्षक की शिकायत पर प्रभाकर कुमार और वास्तविक अभ्यर्थी शिवाकर कुमार के खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. वहीं कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार