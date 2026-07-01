/RS कॉलेज तारापुर में BA सेमेस्टर-5 की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, भाई की जगह दे रहा था एग्जाम, असली छात्र बेंगलुरु में

कंट्रोल रूम में सहायक केंद्राधीक्षक डॉ. सविता कुमारी ने दस्तावेजों और रिकॉर्ड का मिलान किया. जांच में पाया गया कि परीक्षा दे रहा युवक प्रभाकर कुमार है, जबकि वह शिवाकर कुमार के नाम पर परीक्षा दे रहा था. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका भाई शिवाकर कुमार है, जो वास्तविक अभ्यर्थी है. शिवा कुमार जो कि अभी बेंगलुरु में है और उसी के कहने पर वह उसकी जगह परीक्षा देने आया था.



इस मामले के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल तारापुर थाना पुलिस को सुचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रभाकर कुमार को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. साथ ही सहायक केंद्राधीक्षक की शिकायत पर प्रभाकर कुमार और वास्तविक अभ्यर्थी शिवाकर कुमार के खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. वहीं कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है.