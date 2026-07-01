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RS कॉलेज तारापुर में BA सेमेस्टर-5 की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, भाई की जगह दे रहा था एग्जाम, असली छात्र बेंगलुरु में

Munger News: मुंगेर विश्वविद्यालय की BA सेमेस्टर-5 इतिहास परीक्षा के दौरान RS कॉलेज, तारापुर में फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया. जांच में खुलासा हुआ कि वह अपने भाई की जगह परीक्षा दे रहा था.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 01, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:42 AM IST
RS कॉलेज तारापुर में BA सेमेस्टर-5 की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, भाई की जगह दे रहा था एग्जाम, असली छात्र बेंगलुरु में
Image Credit: RS कॉलेज तारापुर में BA सेमेस्टर-5 की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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