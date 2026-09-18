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मुंगेर: घने जंगल में बने बरियाकोल सुरंग में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी, RPF और NDRF ने किया निरीक्षण

बरियाकोल सुरंग की सुरक्षा पर रेलवे अलर्ट मोड में हैं. आपात स्थिति से निपटने को लेकर RPF और NDRF की टीम ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया. टीम ने सुरंग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:18 PM IST
मुंगेर: घने जंगल में बने बरियाकोल सुरंग में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी, RPF और NDRF ने किया निरीक्षण
Image Credit: बरियाकोल सुरंग (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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