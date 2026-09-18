/मुंगेर: घने जंगल में बने बरियाकोल सुरंग में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी, RPF और NDRF ने किया निरीक्षण

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मुंगेर में जमालपुर-रतनपुर रेलखंड के बीच स्थित ऐतिहासिक बरियाकोल सुरंग की सुरक्षा को लेकर रेलवे अलर्ट मोड में है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जमालपुर और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने दोनों सुरंग का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई. निरीक्षण का नेतृत्व आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने किया. उनके साथ एनडीआरएफ के सब-इंस्पेक्टर और जवानों की टीम मौजूद रही. टीम ने दोपहर करीब 12 बजे सुरंग के दोनों छोर और अंदर के हिस्से का जायजा लिया.
बरियाकोल सुरंग घने जंगल में, पहुंचना आसान नहीं
सूत्रों के अनुसार, इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरंग के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा जैसे आग लगना, ट्रेन का बेपटरी होना या भूस्खलन होने की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य कैसे किया जाए, इसकी तैयारियों को परखना था. बरियाकोल सुरंग घने जंगल व पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां पहुंचना आसान नहीं है. आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि सुरंग की लंबाई, उसके अंदर वेंटिलेशन, लाइटिंग, संचार व्यवस्था और निकासी मार्गों का निरीक्षण किया गया. साथ ही यह भी देखा गया कि आपात स्थिति में एनडीआरएफ और आरपीएफ की टीम कितनी जल्दी मौके पर पहुंच सकती है और किस तरह से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है.
सभी सुरंगों और पुलों की सुरक्षा ऑडिट
उन्होंने बताया कि रेलवे मुख्यालय के निर्देश पर सभी सुरंगों और पुलों की सुरक्षा ऑडिट की जा रही है. इसी कड़ी में यह निरीक्षण किया गया. एनडीआरएफ टीम ने भी अपने स्तर से सुरंग के अंदर रेस्क्यू उपकरणों के साथ पहुंचने की संभावनाओं पर मंथन किया. निरीक्षण के दौरान आरपीएफ के जवानों के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद रहे. टीम ने सुरंग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के निरीक्षण से आपदा के समय त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार