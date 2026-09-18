/मुंगेर: घने जंगल में बने बरियाकोल सुरंग में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी, RPF और NDRF ने किया निरीक्षण

बरियाकोल सुरंग घने जंगल में, पहुंचना आसान नहीं

सूत्रों के अनुसार, इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरंग के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा जैसे आग लगना, ट्रेन का बेपटरी होना या भूस्खलन होने की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य कैसे किया जाए, इसकी तैयारियों को परखना था. बरियाकोल सुरंग घने जंगल व पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां पहुंचना आसान नहीं है. आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि सुरंग की लंबाई, उसके अंदर वेंटिलेशन, लाइटिंग, संचार व्यवस्था और निकासी मार्गों का निरीक्षण किया गया. साथ ही यह भी देखा गया कि आपात स्थिति में एनडीआरएफ और आरपीएफ की टीम कितनी जल्दी मौके पर पहुंच सकती है और किस तरह से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है.