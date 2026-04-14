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तारापुर का लाल बनेगा बिहार का 'सम्राट'! लखनपुर गांव में दिवाली जैसा जश्न, ग्रामीणों को है विकास की बड़ी उम्मीद

मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. उनके पैतृक गांव लखनपुर में भारी उत्साह है. ग्रामीणों और बचपन के दोस्तों ने उन्हें एक मिलनसार और साहसी नेता बताया है. सम्राट चौधरी, जो सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं, अब बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभालेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:18 PM IST

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तारापुर का लाल बनेगा बिहार का 'सम्राट'
तारापुर का लाल बनेगा बिहार का 'सम्राट'

मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज का दिन गौरवशाली और ऐतिहासिक है. लखनपुर गांव की मिट्टी में पले-बढ़े सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं. इस खबर के आते ही तारापुर और मुंगेर क्षेत्र में जश्न का माहौल है. अपनों को सूबे के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होते देख स्थानीय लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और मन में विकास की ढेरों उम्मीदें.

तारापुर के 'लाल' से बिहार के 'सम्राट' तक
मुंगेर का तारापुर इलाका आज चर्चा के केंद्र में है. यहाँ के लखनपुर गांव के रहने वाले सम्राट चौधरी अब बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सम्राट चौधरी बचपन से ही बहुत मिलनसार रहे हैं. वे भले ही आज सत्ता के शिखर पर पहुंच गए हों, लेकिन गाँव के लोगों के प्रति उनका व्यवहार और उनकी सादगी आज भी वैसी ही है. वे जब भी अपने गांव आते हैं, सबसे खुले दिल से मिलते हैं और भाईचारे का रिश्ता निभाते हैं. लोगों को यकीन है कि उनके मुख्यमंत्री बनने से तारापुर का भाग्य बदलेगा.

शानदार क्रिकेटर थे सम्राट
सम्राट चौधरी के साथ मदरसे में पढ़ाई करने वाले उनके पुराने दोस्त मोहम्मद शम्स राजा गोल्डी ने पुरानी यादें साझा कीं. उन्होंने बताया कि सम्राट को बचपन में क्रिकेट का जबरदस्त जुनून था. वे न केवल एक शानदार खिलाड़ी थे, बल्कि गांव के अन्य लड़कों को भी खेल के लिए प्रोत्साहित करते थे. उन्होंने गांव में कई क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए. दोस्तों का कहना है कि वे हर काम में सबका सहयोग करते थे और उनका नेतृत्व करने का गुण बचपन से ही उनके भीतर था.

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गांव के ही अशरफ रजा रॉकी और मोहम्मद कायम अंसारी उर्फ बबलू बताते हैं कि सम्राट चौधरी के मन में हिंदू-मुस्लिम सभी समुदायों के लिए समान सम्मान है. उनके पास जाने पर कभी भी यह महसूस नहीं होता कि वे किसी को कम या ज्यादा मान रहे हैं. ग्रामीणों का मानना है कि वे लोगों की उम्मीदों से भी ज्यादा काम करेंगे. उनके व्यवहार में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है, जो उन्हें एक सच्चा जननायक बनाता है.

लखनपुर स्थित उर्दू मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद ताबीर बताते हैं कि सम्राट चौधरी इसी विद्यालय में पढ़ा करते थे. उन्होंने बताया कि सम्राट और उनके पिता शकुनी चौधरी दोनों ही जुबान के पक्के रहे हैं. जो वादा किया, उसे निभाने की काबिलियत ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. शिक्षक को पूरी उम्मीद है कि अब उनके छात्र के हाथों में बिहार की कमान है, तो तारापुर और मुंगेर क्षेत्र का चतुर्दिक विकास निश्चित है.

कार्यकर्ताओं के 'रॉबिन हुड' और कुशल वक्ता
सम्राट चौधरी को उनकी साहस और कुशल वक्तृत्व शैली के लिए जाना जाता है. कार्यकर्ताओं के बीच उनकी छवि किसी 'रॉबिन हुड' से कम नहीं है. वे हजारों की भीड़ में भी अपने समर्थकों को उनके नाम से पुकार कर उनका उत्साह बढ़ा देते हैं. उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित पदों पर बिठाने का प्रयास किया, चाहे वह आयोग हो या जिला स्तरीय कमेटियां. उनकी यही कार्यशैली उन्हें एक मजबूत संगठनकर्ता बनाती है.

सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है. उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं. शकुनी चौधरी इतने प्रभावशाली थे कि मुख्यमंत्री भी नीतिगत मामलों में उनसे सलाह लिया करते थे. सम्राट ने अपने पिता की छत्रछाया में रहकर राजनीति की बारीकियां सीखीं. उनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही थीं, जिससे यह स्पष्ट है कि सेवा और राजनीति उनके खून में है.

सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का गौरव
सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर साल 2000 में शुरू हुआ था, जब वे पहली बार खगड़िया के परबत्ता से विधायक चुने गए. उस समय वे लालू प्रसाद यादव की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे. उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीति में अपनी धमक पैदा की थी. इसके बाद 2010 में वे दोबारा विधायक बने और फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी नई पहचान बनाई.

भाजपा में तेजी से बढ़ता कद
भाजपा में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मार्च 2023 में उन्हें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और 14 नवंबर 2025 को तारापुर से विधायक निर्वाचित होने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री बने. उन्होंने शहरी विकास, पंचायती राज, खेल, वित्त और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला है. उनके पास शासन चलाने का व्यापक अनुभव है.

मुंगेर को है 'नालंदा मॉडल' जैसे विकास का इंतजार
मुंगेर और तारापुर के लोगों का कहना है कि जिस तरह पिछले वर्षों में नालंदा का विकास हुआ, उसी तर्ज पर अब उनके क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए. लोगों को उम्मीद है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र की सड़कें, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. तारापुर के लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं और पूरे क्षेत्र में दिवाली जैसा माहौल है.

सम्राट चौधरी की पहचान एक जुझारू नेता की है. जब वे विपक्ष में थे, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मौजूदा व्यवस्था को बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे. अब जबकि वे खुद सत्ता के शीर्ष पर हैं, बिहार के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं. वे बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, जहां उनके पास अपने पैतृक गांव और पूरे प्रदेश के लिए कुछ बड़ा करने का अवसर है.

ये भी पढ़ें- हिंदी पट्टी में भगवा का राज! बिहार में नीतीश राज का अंत, सम्राट चौधरी बने सीएम

लखनपुर गांव में ढोल-नगाड़े बज रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं. मोहम्मद कायम अंसारी कहते हैं कि सम्राट चौधरी का स्वभाव बचपन से आज तक नहीं बदला है. यह भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. तारापुर का हर नागरिक आज खुद को मुख्यमंत्री मान रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका अपना 'सम्राट' पूरे बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएगा.

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