'यहां आते ही मिट जाती हैं सब चिंताएं', सुल्तानगंज से बाबा धाम तक उमड़ा आस्था का महासैलाब

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क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग...पूरा परिवार एक साथ बाबा के दर की ओर कदम बढ़ाता नजर आ रहा है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से पहुंचे कांवड़िएं की अपार श्रद्धा ने कांवरिया पथ को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया है. वहीं, बिहार के आरा के श्रद्धालु कविता प्रकाश बम ने बताया कि हम लोग हर साल आते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं., लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों. मन की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं... इतना अच्छा लगता है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता! हर किसी को यहां एक बार जरूर आना चाहिए.
उन्होंने कहा कि यह सब भोले बाबा की असीम शक्ति और भक्ति का ही चमत्कार है. पैर भले जवाब दे दें, लेकिन जैसे ही कोई बोल बम का नारा लगाता है, शरीर में एक नया जोश और बल आ जाता है. इस बार तो व्यवस्थाएं भी बहुत शानदार हैं. नीतीश सरकार के समय भी बेहतर था और अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बेहतरीन इंतजाम किए हैं. सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है.
वहीं, इस लंबी लंबी यात्रा शिव भक्त ऐसे है, जो देश दुनिया में सनातन धर्म को बढ़ावा और हिंदू एकता के लिए अपने कंधे पर 51 लीटर गंगा जल लेकर अपने घर से 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं.
झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया गांव के रहने वाले विराट कहा कि 6 जुलाई को इस यात्रा पर निकले हैं, जो अपने जिले के गंगा तट से जल लेकर सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ धाम पहुंचे, जहां भोलेनाथ को जलाभिषेक किया. उसके बाद पुनः सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा तट से 51 लीटर जल लेकर बाबा बैद्यनाथ देवघर के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाऊंगा.
शिव भक्त विराट ने बताया कि मैं यह यात्रा अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना लेकर नहीं जा रहा, बल्कि विश्व भर के सनातनियों को एक करने की मनोकामना लेकर जा रहा हूं. मैंने अपनी यात्रा अपने निवास स्थान के रजदा धाम मंदिर से प्रारंभ किया हूं. मैंने काशी विश्वनाथ, विंध्याचल, मैहियार, उज्जैन महाकालेश्वर, अयोध्या, कटरा हनुमान जी, वैष्णो देवी, कामाख्या, हरिद्वार, केदारनाथ और भी कई तीर्थ स्थल पर गया था, जिसमें दस हजार किलोमीटर पैदल चलकर पूरा किया हूं. जिसे पूरा करने में मुझे 201 दिन लगा था. अभी मैं इस यात्रा को 23 दिन पूरा कर चुका हूं. उन्होंने कहा की मेरी अपना कोई मन्नत नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म में एक जुटता रहे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार