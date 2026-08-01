'यहां आते ही मिट जाती हैं सब चिंताएं', सुल्तानगंज से बाबा धाम तक उमड़ा आस्था का महासैलाब

शिव भक्त विराट ने बताया कि मैं यह यात्रा अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना लेकर नहीं जा रहा, बल्कि विश्व भर के सनातनियों को एक करने की मनोकामना लेकर जा रहा हूं. मैंने अपनी यात्रा अपने निवास स्थान के रजदा धाम मंदिर से प्रारंभ किया हूं. मैंने काशी विश्वनाथ, विंध्याचल, मैहियार, उज्जैन महाकालेश्वर, अयोध्या, कटरा हनुमान जी, वैष्णो देवी, कामाख्या, हरिद्वार, केदारनाथ और भी कई तीर्थ स्थल पर गया था, जिसमें दस हजार किलोमीटर पैदल चलकर पूरा किया हूं. जिसे पूरा करने में मुझे 201 दिन लगा था. अभी मैं इस यात्रा को 23 दिन पूरा कर चुका हूं. उन्होंने कहा की मेरी अपना कोई मन्नत नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म में एक जुटता रहे.