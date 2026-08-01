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'यहां आते ही मिट जाती हैं सब चिंताएं', सुल्तानगंज से बाबा धाम तक उमड़ा आस्था का महासैलाब

Sawan Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का एक अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला. सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगातट से गंगाजल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पर निकले लाखों कांवड़िएं ने पूरे मार्ग को बोल बम के भक्तिमय जयघोष से गुंजायमान कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:05 PM IST
'यहां आते ही मिट जाती हैं सब चिंताएं', सुल्तानगंज से बाबा धाम तक उमड़ा आस्था का महासैलाब
Image Credit: (Z News) सुल्तानगंज से बाबा धाम तक उमड़ा आस्था का महासैलाब

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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