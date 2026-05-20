Sawan Mela 2026: शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसके लिए अभी से शुरू हो गईं तैयारियां

Sawan Mela 2026: बिहार में पहली बार भाजपा की अपनी सरकार बनी है. लिहाजा, सावन मेले जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर पुलिस और प्रशासन के अफसर अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरतने देना चाहते. मेले की तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है.
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मुंगेर: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इसे लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. बुधवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ मुंगेर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले 26 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने असरगंज प्रखंड के कच्ची कांवरिया पथ, गोगाचक स्थित सरकारी धर्मशाला का भी जायजा लिया. जिलाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग को धर्मशाला की बाउंड्री तथा ऊपर एक मंजिला भवन निर्माण कराने का निर्देश दिया. साथ ही, पूरे कांवरिया मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश संबंधित विभागों को दिया गया.
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डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर ने कहा कि श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है. कांवरिया पथ पर पेयजल, शौचालय, धर्मशालाओं के रख-रखाव समेत सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक प्लान लगभग तैयार हो चुका है और पिछले वर्ष आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार बेहतर व्यवस्था की जाएगी. गर्मी को देखते हुए कांवरिया पथ पर जगह-जगह पानी का फुहारा लगाने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके.
वहीं, एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. कांवरिया पथ पर अस्थायी थाना, पुलिस पिकेट, पैदल एवं मोटरसाइकिल गश्ती की व्यवस्था पूर्व की तरह रहेगी. इसके अतिरिक्त डीएसपी रैंक के अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग और चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित माहौल मिल सके.
इस मौके पर एडीएम मनोज कुमार,डीडीसी अजित कुमार सिंह तारापुर एसडीओ राकेश रंजन कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार