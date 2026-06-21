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मुंगेर जिले के हेमजापुर पुलिस स्टेशन इलाके के हेमजापुर गांव की होनहार बेटी श्रेया पटेल ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर और बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) का पद पाकर इलाके का नाम रोशन किया है. उनकी इस कामयाबी से पूरा गांव और आस-पास के इलाके खुशी और गर्व से भर गए हैं. मुश्किल हालात और सीमित संसाधनों के बावजूद श्रेया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और लगातार कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट संकल्प के साथ यह मुकाम हासिल किया.
उनकी सफलता युवाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. श्रेया ने MIT, मुजफ्फरपुर से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है. उनके पिता, राजेश प्रभात, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं, जबकि उनकी मां समिता कुमारी एक गृहिणी हैं. उनके बड़े भाई, डॉ. कृतिक पटेल, SKMCH, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर हैं. श्रेया का कहना है कि BPSC परीक्षा दूसरी परीक्षाओं के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रोजाना 12-13 घंटे की सेल्फ-स्टडी से सफलता पाई जा सकती है. उन्होंने खुद पढ़ाई करके अपने नोट्स तैयार किए और उन्हें अपने माता-पिता से बहुत सहयोग मिला. तैयारी के दौरान उनके पिता ने उन्हें गाइड किया. ऑनलाइन नोट्स भी उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके अपना स्टडी मटीरियल तैयार किया जा सकता है.
सिलेक्शन की खबर मिलते ही हेमजापुर गांव में जश्न का माहौल छा गया. परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. श्रेया के पिता राजेश प्रभात ने कहा कि उन्हें हमेशा अपनी बेटी की काबिलियत और कड़ी मेहनत पर भरोसा था. उन्होंने कहा कि श्रेया ने यह कामयाबी अपनी मेहनत और परिवार के मार्गदर्शन से हासिल की है. ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने श्रेया को बधाई दी और कहा कि उसकी यह कामयाबी पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार