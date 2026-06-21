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मुंगेर की बेटी श्रेया पटेल बनीं BDO, 70वीं BPSC परीक्षा में पाई शानदार सफलता; गांव में जश्न का माहौल

मुंगेर की बेटी श्रेया पटेल BDO बनी हैं. उन्होंने 70वीं BPSC परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. उनकी इस कामयाबी से गांव में जश्न का माहौल है और उनका पूरा परिवार उनकी सफलता की खुशी में डूबा हुआ है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:35 PM IST
मुंगेर की बेटी श्रेया पटेल बनीं BDO, 70वीं BPSC परीक्षा में पाई शानदार सफलता; गांव में जश्न का माहौल
Image Credit: मुंगेर की बेटी श्रेया पटेल बनीं BDO

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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