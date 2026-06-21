उनकी सफलता युवाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. श्रेया ने MIT, मुजफ्फरपुर से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है. उनके पिता, राजेश प्रभात, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं, जबकि उनकी मां समिता कुमारी एक गृहिणी हैं. उनके बड़े भाई, डॉ. कृतिक पटेल, SKMCH, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर हैं. श्रेया का कहना है कि BPSC परीक्षा दूसरी परीक्षाओं के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रोजाना 12-13 घंटे की सेल्फ-स्टडी से सफलता पाई जा सकती है. उन्होंने खुद पढ़ाई करके अपने नोट्स तैयार किए और उन्हें अपने माता-पिता से बहुत सहयोग मिला. तैयारी के दौरान उनके पिता ने उन्हें गाइड किया. ऑनलाइन नोट्स भी उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके अपना स्टडी मटीरियल तैयार किया जा सकता है.