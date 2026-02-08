Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Munger

GNM ट्रेनिंग के लिए निकली थी स्नेहा, 21 दिन से लापता... नीरज की गिरफ्तारी के बाद भी कोई सुराग नहीं

Sneha Missing Case: स्नेहा की एक सहेली से पुलिस को जानकारी मिली कि वह पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी थाना क्षेत्र के बरहरा कोठी निवासी नीरज कुमार के संपर्क में थी. इस अहम सूचना के बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदली और नीरज कुमार के मोबाइल नंबर का काल डिटेल रिकार्ड (CDR) निकलवाया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:07 PM IST

21 दिन बाद भी स्नेहा का पता नहीं लगा सकी पुलिस
21 दिन बाद भी स्नेहा का पता नहीं लगा सकी पुलिस

Kidnapping Case Bihar: मुंगेर जिले के सफियासराय थाना क्षेत्र आदमपुर हसनगंज निवासी स्नेहा कुमारी (25) के लापता होने का मामला धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा है. वह 17 जनवरी को भागलपुर जीएनएम की ट्रेनिंग के लिए घर से निकली थी और लापता हो गई. 21 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है. इधर लंबे समय से बेटी का पता नहीं चलने से परिजन गहरे सदमे में हैं. 

परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तो शुरू किया, लेकिन अब तक ठोस सफलता नहीं मिल पाई है. परिजनों ने बताया कि स्नेहा के लापता होने के बाद उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल सकी. 

इसी बीच स्नेहा की एक सहेली से पुलिस को जानकारी मिली कि वह पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी थाना क्षेत्र के बरहरा कोठी निवासी नीरज कुमार के संपर्क में थी. इस अहम सूचना के बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदली और नीरज कुमार के मोबाइल नंबर का काल डिटेल रिकार्ड (CDR) निकलवाया. सीडीआर की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि 17 जनवरी के बाद भी स्नेहा और नीरज कुमार के बीच कई बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी. 

इसी आधार पर पुलिस ने शनिवार की रात नीरज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. हालांकि, पुलिस पूछताछ में भी नीरज ने स्नेहा के ठिकाने को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी, जिससे मामला और उलझ गया है.

वहीं, इस मामले सफियासराय थाना प्रभारी संजीत कुमार से पूछे जाने पर बताया की आरोपी नीरज कुमार लगातार लापता युवती के संपर्क में था, जिसकी पुष्टि मोबाइल काल डिटेल्स से हुई है. पुलिस की टीम युवती की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. जल्द ही स्नेहा का पता लगा लेने का दावा भी किया जा रहा है.

इधर, 21 दिन बीत जाने के बावजूद युवती का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों में आक्रोश और निराशा दोनों बढ़ती जा रही है. परिजन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द स्नेहा की सकुशल बरामदगी की मांग की है. परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: 'पप्पू यादव को 24 घंटे में रिहा करो वरना...', जहानाबाद में सड़क पर उतरे कांग्रेसी

