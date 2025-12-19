Advertisement
Munger Road Accident: साइकिल से स्कूल जा रही थी नैना, तेज रफ्तार हाइवा ने कुचल दिया, मौत

Munger Road Accident: मुंगेर में एक हाइवा की टक्कर से स्कूल जा रही छात्रा नैना कुमारी की मौत हो गई. वहीं, मृतक छात्रा की आत्मा की शांति के लिए विद्यालय में शोकसभा आयोजित किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:00 PM IST

Munger News: मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में 19 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्रा नैना कुमारी की मौत हो गई. मृतका संग्रामपुर प्रखंड के झिकुली गांव निवासी मुकेश यादव की पुत्री थी और कन्या उच्च विद्यालय संग्रामपुर में कक्षा नौ की छात्रा थी. वह प्रतिदिन की तरह साइकिल से विद्यालय जा रही थी. इसी दौरान अंबेडकर चौक की ओर से तेज रफ्तार में आ रही हाइवा वाहन ने उसे बेरहमी से कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. वहीं, विद्यालय में भी शोक का माहौल व्याप्त हो गया. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कमलेश कुमार डरी-सहमी छात्राओं को ढांढस बंधाया. उन्होंने मृतक छात्रा की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस दुर्घटना पर संग्रामपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कमलेश कुमार ने छात्रों से कहा कि सड़क पर चलते समय पूरी सावधानी बरतें और सुरक्षित तरीके से साइकिल चलाएं. उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय पहुंचने में अगर 10–15 मिनट की देरी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. 

उन्होंने विद्यालय के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर एक गार्ड की नियुक्ति और भारी वाहनों के लिए 'नो एंट्री' लागू करने की मांग प्रशासन से करने की बात कही. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराने का आश्वासन भी दिया गया.

घटना के बाद छात्रों में भय का माहौल देखा गया. छात्राओं ने बताया कि ऐसी घटनाओं से उनके परिजन उन्हें विद्यालय भेजने से भी मना कर सकते हैं. छात्रों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए और भारी वाहनों के नो इंट्री लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

