तारापुर की सियासत में बड़ा उलटफेर, VIP समर्थित उम्मीदवार अब सम्राट चौधरी के लिए खुलेआम मांग रहा वोट

Bihar Chunav 2025: तारापुर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहाँ वीआईपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद रविवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए. उन्होंने उपमुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी की मौजूदगी में यह निर्णय लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

वीआईपी समर्थित निर्दलीय सकलदेव बिंद भाजपा में शामिल
Tarapur Assembly Election: बिहार विधानसभा उपचुनाव की गहमागहमी के बीच तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की घोषणा कर दी. यह घोषणा उन्होंने धौरी स्थित हाथीनाथ मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान की. इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी स्वयं मौजूद थे. सकलदेव बिंद ने अपने समर्थकों के साथ मंच पर आकर भाजपा का भगवा गमछा थाम लिया. राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को तारापुर सीट पर भाजपा के लिए एक बड़ा 'गेम चेंजर' माना जा रहा है.

भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद, सकलदेव बिंद ने मंच से एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी को अपना पूरा समर्थन देंगे और जल्द ही अपना नामांकन वापस ले लेंगे. बिंद ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में विकास की लहर चल रही है. उन्होंने क्षेत्र की जनता से भावुक अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएं, ताकि तारापुर में विकास कार्यों की गति को और तेज़ किया जा सके. उन्होंने दावा किया कि उनका पूरा समाज अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.

सकलदेव बिंद के भाजपा में शामिल होने के फैसले का उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल खोलकर स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर काम करती है. उन्होंने सकलदेव बिंद को 'जमीनी नेता' बताते हुए कहा कि उनके पार्टी में आने से न केवल तारापुर विधानसभा, बल्कि पूरे क्षेत्र में भाजपा को नई मजबूती मिलेगी. सम्राट चौधरी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान और सम्मान के लिए योजनाएं बनाई हैं. उन्होंने तारापुर की जनता से अपील की कि वे एक बार फिर से एनडीए (NDA) को मजबूत जनादेश दें. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इस नए जुड़ाव पर खुशी जताई.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सकलदेव बिंद का यह फैसला तारापुर के चुनावी समीकरणों पर निर्णायक असर डालेगा. बिंद, निषाद और सहनी समाज से आते हैं, और इन तीनों समुदायों के वोटों की संख्या तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 35 से 40 हजार है. एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बिंद इस समुदाय के वोट काट सकते थे, लेकिन अब उनका समर्थन सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा. इस समुदाय का एकजुट समर्थन भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी के पक्ष में सीटों पर निर्णायक बढ़त दिला सकता है. इस समीकरण के बदलाव से विपक्षी दलों के लिए अब यह सीट जीतना बड़ी चुनौती बन गया है. जनसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने इस विलय के फैसले का गर्मजोशी से समर्थन किया.

