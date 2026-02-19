डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के क्षेत्र में चला बुलडोजर, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण

मुंगेर: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया. तारापुर नगर पंचायत बाजार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. वहीं, जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान सड़क किनारे सब्जी, फल, मांस, मुर्गा और मछली बेच रहे दुकानदारों को हटाते हुए उन्हें निर्धारित स्थल पर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया. अभियान शहीद चौक से खड़गपुर रोड स्थित एसबीआई बैंक, तारापुर बस पड़ाव होते हुए धोनी पुल तक चलाया गया.

नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोनाली प्रिया ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. अवैध रूप से कब्जा करने वालों को जल्द स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया है. सभी फुटपाथ विक्रेताओं को धौनी पुल के उस पार निर्धारित सरकारी जमीन पर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है. पुनः अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. उन्होंने कहा की खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों को पूर्व में ही नोटिस दिया गया था.

संबंधित दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने और ढके हुए स्थान या दुकान के अंदर ही बिक्री करने का निर्देश दिया गया. अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया. कार्रवाई में बीडीओ प्रशांत कुमार, थानाध्यक्ष राजकुमार, सत्यम कुमार समेत नगर पंचायत कर्मी व पुलिस बल मौजूद रहे. प्रशासन की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

