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Munger News: मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड के गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मंझगांय गांव में रविवार- सोमवार की रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. शातिर चोर खिड़की तोड़कर घर में घुसे और करीब 120 ग्राम सोना, 440 ग्राम चांदी और 43 हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए. चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार, बड़ी मंझगांय निवासी सत्तन यादव के घर में यह वारदात हुई. पीड़ित साकेत कुमार, जो सीआईएसएफ फरीदाबाद में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि घटना के समय वह अपने ससुराल गए हुए थे. सोमवार सुबह चोरी की सूचना मिलने के बाद वह घर पहुंचे.
परिजनों ने बताया कि घर में चार कमरे हैं. घटना की रात कुछ सदस्य एक कमरे में जबकि अन्य लोग छत पर सो रहे थे. घर के दो खाली कमरों को निशाना बनाते हुए चोरों ने खिड़की तोड़कर प्रवेश किया. इसके बाद गोदरेज, बक्से एवं अन्य सामानों को तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली.
हैरानी की बात यह रही कि घर में मौजूद लोगों को चोरों की आहट तक नहीं लगी और अपराधी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गंगटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद चोरी गई संपत्ति की वास्तविक जानकारी स्पष्ट हो सकेगी. जांच के लिए एसएफएल टीम को भी बुलाया गया है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार