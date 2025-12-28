मुंगेर में तीन इनामी माओवादियों ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर, सरकार की पुनर्वास योजना से हुए प्रभावित

मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अगुवाई में तीन माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इनमें जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, सब जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और एक सक्रिय सदस्य विनोद कोड़ा शामिल हैं. ये लोग काफी समय से माओवादी गतिविधियों में शामिल थे और पुलिस को इनकी तलाश थी. कार्यक्रम में ये लोग अपने हथियारों के साथ आए और उन्होंने कहा कि अब वे मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं. पुलिस महानिदेशक ने इनका स्वागत किया और बताया कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर ये लोग सरेंडर कर रहे हैं.

नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा पर सरकार ने तीन-तीन लाख रुपये का इनाम रखा हुआ था क्योंकि ये लोग कई अपराधों में शामिल थे. नारायण कोड़ा के खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं, बहादुर कोड़ा के खिलाफ 24 और विनोद कोड़ा के खिलाफ तीन मामले हैं. ये मामले अलग-अलग थानों में हैं जहां इन लोगों ने हमले या अन्य गतिविधियां की थीं. नारायण कोड़ा धरहरा ब्लॉक के अजीमगंज पंचायत के पैसरा गांव का रहने वाला है, बहादुर कोड़ा हवेली खड़गपुर ब्लॉक के बघेल गांव का और विनोद कोड़ा लखीसराय जिले के कजरा थाना इलाके के शीतला कोड़ासी गांव का है. ये लोग जंगलों में छिपकर काम करते थे लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि वे हिंसा छोड़ देंगे.

सरकार इन माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई सुविधाएं देगी. हर एक को पुनर्वास के लिए 9.10 लाख रुपये मिलेंगे, साथ ही 36 महीनों तक हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. हथियार जमा करने के लिए अलग से कुछ रकम मिलेंगे. इसके अलावा हर एक को पांच डिसमिल जमीन, जन वितरण प्रणाली की दुकान, रोजगार का मौका, बुढ़ापे की पेंशन, सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस, बच्चों की शादी के लिए मदद, गाय या बकरी पालन की सुविधा, चापाकल और शौचालय भी मिलेगा. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ये सब इसलिए ताकि ये लोग अच्छी जिंदगी जी सकें और दोबारा गलत रास्ते पर न जाएं.

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कार्यक्रम में बताया कि पूरे देश में माओवाद को खत्म करने में हर राज्य ने अच्छा काम किया है. कई इलाकों से माओवादी पूरी तरह खत्म हो गए हैं. बिहार में तो बहुत तेजी से काम हुआ है और 23 नक्सली प्रभावित इलाकों में अब उनकी कोई मौजूदगी नहीं है. चार जिलों में जहां पुरानी समस्या है वहां निगरानी रखी जा रही है. माओवादी इलाकों में विकास के काम तेज हो रहे हैं जैसे सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं. इससे युवा जो गलत रास्ते पर चले गए थे वे वापस आ रहे हैं.

डीजीपी विनय कुमार ने खासतौर पर भीमबांध और खड़गपुर इलाके का जिक्र किया जहां 2007 में माओवादियों की सेंट्रल कमिटी की बैठक हुई थी. उस वक्त यहां गतिविधियां बहुत बढ़ गई थीं लेकिन अब यहां माओवादियों की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई है. ज्यादातर सक्रिय सदस्य या तो पकड़े गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं. अब सरकार का फोकस इन इलाकों को विकसित करने पर है. यहां तेजी से विकास कार्य शुरू होंगे ताकि लोग खुशहाल जीवन जी सकें. कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे जैसे एडीजी कुंदन कृष्णन, आईजी विनय कुमार, डीआईजी मुंगेर राकेश कुमार, एसपी ऑपरेशन संजय कुमार सिंह और एसपी सैयद इमरान मसूद.

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि माओवाद को जड़ से उखाड़ने में बिहार ने अच्छी प्रगति की है. अब फोकस विकास पर है ताकि कोई भी युवा गलत रास्ते न चुने. सरकार की योजनाएं सरेंडर करने वालों को नई जिंदगी दे रही हैं. इस कार्यक्रम से साफ है कि माओवादियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास सफल हो रहा है.

इनपुट- प्रशांत कुमार