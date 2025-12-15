मुंगेर में जिला स्तर पर दो दिवसीय किसान मेले का हुआ आयोजन, उप विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन

मुंगेर में कृषि विभाग, बिहार सरकार के नेतृत्व में सफियाबाद के बाजार समिति परिसर में सोमवार को जिला स्तर का दो दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अजीत कुमार ने दीप जलाकर किया. इस मौके पर मुंगेर प्रमंडल के संयुक्त निदेशक शैलेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी सुष्मिता और पौधा संरक्षण अधिकारी श्वेता कुमारी भी मौजूद रहीं. यह मेला किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने और उनके उत्पादों को दिखाने का एक बड़ा मंच बना है. यहां किसान एक-दूसरे से सीख सकते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं.

उद्घाटन के दौरान उप विकास आयुक्त अजीत कुमार ने अपने भाषण में कहा कि इस मेले में किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां, फल, फूल और अन्य कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है. इसके अलावा, कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों के स्टॉल भी यहां पर हैं, जहां किसानों को उपयोगी जानकारी मिल सकती है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर अगले मेलों में और बेहतर बदलाव किए जाएं. उन्होंने जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वे अपने उत्पाद दिखा सकें और सरकार की किसान कल्याण योजनाओं के बारे में जान सकें.

मुंगेर प्रमंडल के संयुक्त निदेशक शैलेश कुमार ने बताया कि इस मेले का सबसे बड़ा लक्ष्य कृषि विभाग की नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि यहां प्रदर्शित उत्पादों को देखकर दूसरे किसान भी बेहतर खेती करने के लिए प्रेरित होंगे. मेले में लगभग 20 तरह के कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी है. यह मेला न केवल उत्पादों का प्रदर्शन है, बल्कि किसानों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान भी कर रहा है, जिससे पूरे जिले में कृषि का स्तर ऊंचा उठ सकता है.

संग्रामपुर प्रखंड के ददरी जाला गांव के प्रगतिशील किसान दिवाकर सिंह ने बताया कि इस मेले का मकसद किसानों की जमीन पर उगाई फसलों को सबके सामने लाना है, ताकि अन्य किसान जागरूक होकर आधुनिक खेती अपनाएं. उन्होंने यहां पपीता, कद्दू, ओल, नींबू और केला जैसे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मेलों को प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाए. वहीं, एक अन्य किसान रवि कुमार ने मखाना की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मखाना पाउडर, प्रीमियम मखाना, सेक और वेनिला मखाना शामिल हैं. उनका लक्ष्य मखाना को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है.

इस दो दिवसीय किसान मेले में फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, टमाटर, कद्दू, ओल, कोहड़ा, मशरूम, केला, अमरूद, पपीता जैसे कई मौसमी सब्जियां और फलों की सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है. साथ ही, विभिन्न प्रकार के फूलों की भी प्रदर्शनी है. यह मेला किसानों को नई प्रेरणा दे रहा है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें मजबूत बनाने में मदद करेगा.