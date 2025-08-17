Munger News: दो जगह, दो घटना, पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत
Munger News: दो जगह, दो घटना, पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत

Munger Latest News: मुंगेर जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्र में डूबने से दो लोगों को मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान रत्नपुर निवासी करण दास का 20 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई. दूसरी, घटना असरगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव पंचायत अंतर्गत ढोल पहाड़ी गांव के समीप बेलहरनी नदी के कैनाल में एक 4 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 17, 2025, 04:29 PM IST

Munger/मुंगेर: मुंगेर जिले में रविवार को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 वर्षीय बालक सहित 20 वर्षीय युवक शामिल है. पुलिस ने दोनों शवो को. पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, बरियारपुर थाना क्षेत्र के ऋषिकुंड हॉल्ट जाने वाली मुख्य सड़क किनारे बनकटिया पुल के पास बाढ़ के पानी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान रत्नपुर निवासी करण दास का 20 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है.

मृतक के परिजनों ने बताया कि सूरज 16 अगस्त, 2025 दिन शनिवार की दोपहर 3 बजे से ही घर से लापता था. रविवार सुबह जब ग्रामीण पुल के पास देखा की एक युवक का बाढ़ का पानी में शरीर तैर रहा है जब उसकी पहचान हुई तो हमलोग घटना स्थल पर पहुंचे और उसकी पहचान किए. उन्होंने कहा कि सूरज 8वीं में पढ़ता था.

दूसरी, घटना असरगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव पंचायत अंतर्गत ढोल पहाड़ी गांव के समीप बेलहरनी नदी के कैनाल में एक चार वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान दुर्योधन मंडल के पुत्र निखिल कुमार के रूप में हुई है. मृतक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 13 ढोल पहाड़ी में पढ़ता था. 

घटना के समय निखिल अपने दादा के साथ बेलहरनी नदी के पास खेल रहा था. खेलते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. घटना की सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी उमेश शर्मा, असरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

निखिल के पिता वर्तमान में अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. इधर, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया है.

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर

