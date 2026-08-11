/सासाराम में कैमूर पहाड़ी से गिरकर दो श्रद्धालुओं की मौत, मुंगेर में कांवड़िए की हार्ट अटैक से मौत

सासाराम में चेनारी थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम में दर्शन के लिए जाने के दौरान पहाड़ से गिरकर दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई. यह घटना चेनारी थाना क्षेत्र के अमवा चुआ के पास की है. मिली जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद जिला के ओबरा थाना के शंकरपुर अमरपुरा गांव के रहने वाले प्रयाग मेहता और शंभू कुमार की मौत हुई है. मृतक शंभू कुमार रेल कर्मी थे और उनकी तैनाती अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर थी. शंकरपुर अमरपुरा गांव से लोग गुप्ता धाम के लिए निकले थे, रास्ते में तेज बारिश हो रही थी. इसी दौरान प्रयाग मेहता का पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिरने लगे. उसे बचाने के लिए शंभू कुमार भी कोशिश करने में पहाड़ से नीचे उतर गए और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.