/सासाराम में कैमूर पहाड़ी से गिरकर दो श्रद्धालुओं की मौत, मुंगेर में कांवड़िए की हार्ट अटैक से मौत

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सासाराम में चेनारी थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम में दर्शन के लिए जाने के दौरान पहाड़ से गिरकर दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई. यह घटना चेनारी थाना क्षेत्र के अमवा चुआ के पास की है. मिली जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद जिला के ओबरा थाना के शंकरपुर अमरपुरा गांव के रहने वाले प्रयाग मेहता और शंभू कुमार की मौत हुई है. मृतक शंभू कुमार रेल कर्मी थे और उनकी तैनाती अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर थी. शंकरपुर अमरपुरा गांव से लोग गुप्ता धाम के लिए निकले थे, रास्ते में तेज बारिश हो रही थी. इसी दौरान प्रयाग मेहता का पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिरने लगे. उसे बचाने के लिए शंभू कुमार भी कोशिश करने में पहाड़ से नीचे उतर गए और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.
अब तक 4 की गई जान
घटना की सूचना मिलने पर पर चेनारी थाना पुलिस पहुंची मौके पर पहुंची. फिर किसी तरह से घाटी में गिरे दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है. बता दें की कैमूर पहाड़ी पर गुफा में गुप्तेश्वर नाथ महादेव शिवालय है, जहां सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. शिवालय तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है. लापरवाही के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं. कल ही, पहाड़ से गिरने के कारण 2 की मौत हुई थी. पिछले दो दिनों में पहाड़ से गिरने से चार तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है.
मुंगेर में हार्ट अटैक से कांवड़िए की मौत
वहीं, मुंगेर में कच्ची कांवरिया पथ पर एक 29 वर्षीय कांवरिया की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित गयानगर निवासी मनी चंद्रा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हुई है. मनी चंद्रा 35 कांवरियों के जत्थे के साथ 10 अगस्त को सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ था. मंगलवार को कच्ची कांवरिया पथ पर मनिया मोड़ के समीप अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा. हालत बिगड़ती देख साथ चल रहे कांवरियों ने उसे तत्काल पास स्थित अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में भर्ती कराया.
स्वास्थ्य शिविर में मौजूद डॉक्टरों ने कांवड़िए की जांच की, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की खबर से वहां मौजूद दूसरे कांवड़ियों में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि मनी चंद्रा सावन के महीने में बाबा वैद्यनाथ को पवित्र जल चढ़ाने के लिए अपने साथियों के साथ सुल्तानगंज से पैदल यात्रा पर निकले थे. इस अचानक हुई घटना से ग्रुप के बाकी सदस्य सदमे में हैं. प्रशासन अभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है.
सासाराम से अमरजीत कुमार यादव और मुंगेर से प्रशांत कुम