अब UPSC 603वीं रैंक पर 'महा-संग्राम': मुंगेर के सब-रजिस्ट्रार का आरोप- मेरे नाम और रैंक पर सारण का युवक मना रहा जश्न

UPSC Rank 603 Controversy: संघ लोक सेवा आयोग के रिलल्ट आने के बाद कई अभ्यर्थी खुद को पास हुआ बता रहा है. जो बाद में फर्जी साबित हो रहा है. कुछ इसी तरह का एक मामला बिहार के मुंगेर जिले से सामने आया है. जिले के सब-रजिस्ट्रार ने एक युवक पर आरोप लगाया कि वह उनकी UPSC 603वीं रैंक को अपना बता रहा है.
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मुंगेर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC ) की ओर से 6 मार्च को परिणाम जारी करने के बाद एक बार फिर रैंक को लेकर विवाद सामने आया है. इस बार 603वीं रैंक को लेकर दो अलग-अलग लोगों ने दावा किया है. तारापुर अवर निबंधन कार्यालय में पदस्थापित सब-रजिस्ट्रार अमन कुमार ने आरोप लगाया है कि सारण जिले का एक युवक अमन कुमार सिंह उनके नाम और रैंक का गलत इस्तेमाल कर खुद को यूपीएससी पास बता रहा है.
अमन कुमार ने बताया कि परिणाम जारी होने के कुछ दिन बाद उन्हें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि उनके नाम से जश्न मनाते हुए वीडियो और पोस्ट साझा किए जा रहे हैं. यूट्यूब और फेसबुक पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें उनके नाम का उपयोग कर सफलता का दावा किया जा रहा था. उन्होंने संबंधित चैनलों और पेज संचालकों से संपर्क कर आपत्ति जताई, जिसके बाद कुछ वीडियो हटा दिए गए.
उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में उनके नाम का इस्तेमाल कर वित्तीय ठगी की भी जानकारी मिली है. एक अभ्यर्थी ने उन्हें बताया कि किसी व्यक्ति ने यूपीएससी में सफलता का हवाला देकर उससे 3,500 रुपये ठग लिए. अमन कुमार ने इसे बेहद दुखद और निंदनीय बताया.
अमन कुमार के अनुसार, अगर एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड और अन्य विवरण की जांच की जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक अभ्यर्थी वही हैं. उन्होंने बताया कि वे ओबीसी वर्ग से आते हैं और यूपीएससी की तरफ से जारी ‘मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स’ में भी उनकी जानकारी उपलब्ध है.
उन्होंने बताया कि 9 मार्च को इस मामले की जानकारी यूपीएससी के आधिकारिक ईमेल पर भेजी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों का सत्यापन अवश्य करें. अमन कुमार वर्तमान में तारापुर में अवर निबंधक के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने बताया कि यह उनका चौथा प्रयास था, जिसमें उन्हें यूपीएससी में 603वीं रैंक प्राप्त हुई है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार सिंह
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