शराब तस्कर को गिरफ्तार करने गई क्यूआरटी टीम पर हमला, मोबाइल और पिस्टल छीना

Bihar News: मुंगेर में शराब तस्कर को गिरफ्तार करने गई क्यूआरटी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस दौरान एक पुलिस जवान घायल हो गया. घायल जवान का मोबाइल और सरकारी पिस्टल आरोपी लेकर फरार हो गए.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 27, 2025, 10:19 PM IST

Munger News: मुंगेर जिले के नयारामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पूर्व पंचायत स्थित कन्हैयाचक गांव में शनिवार की देर शाम मुफस्सिल थाना के हसनपुर क्यूआरटी टीम के बाइस दस्ते पर स्थानीय लोगों ने हमला करने का मामला सामना आया है. इस घटना में एक पुलिस जवान सोनू कुमार के गंभीर रूप से जख्मी होने तथा उसका पिस्टल और मोबाइल गायब होने की सूचना है.

बताया जाता है कि हसनपुर क्यूआरटी टीम को सूचना मिली थी कि काले रंग की बाइक से एक व्यक्ति शराब लेकर गुजर रहा है. इसके बाद क्यूआरटी टीम के पांच जवानों ने तीन बाइक से शराब तस्कर का पीछा किया. तस्कर को जब पुलिस के पीछा करने का आभास हुआ तो वह पाटम पूर्वी पंचायत के कन्हैयाचक गांव की ओर भागा. कन्हैयाचक गांव के पास पुलिस ने शराब तस्कर को खदेड़ कर पकड़ लिया तथा उसे अपने साथ ले जाने लगी. शराब तस्कर की पहचान वार्ड संख्या एक के वार्ड सदस्य मनीष कुमार के रूप में की गई.

इधर, मनीष कुमार को ले जाता देख ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस टीम के साथ मारपीट की और खदेड़ दिया. मारपीट के दौरान सिपाही सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका पिस्टल और मोबाइल फोन छीन लिया गया. इसके बाद पुलिस टीम बाइक छोड़ जानबचा कर भागी. वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हाथापाई के दौरान पुलिस के एक जवान में घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकार्ड किया.

वहीं, घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई. वीडियो की जांच के क्रम में वार्ड संख्या एक के वार्ड सदस्य मनीष कुमार समेत अन्य युवकों की पहचान की गई. घटना की सूचना मिलते ही एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर सदर एसडीपीओ अभिषेक आंनद के नेतृत्व में मुफस्सिल, नयारामनगर सहित कई थाने की पुलिस कन्हैयाचक पहुंची. इसके बाद पुलिस कर्मी के गायब पिस्टल और मोबाइल की खोजबीन शुरू की गई. टमाटर के खेत में हथियार की खोजबीन की गई पर पिस्टल नहीं मिला.

इस मामले में पुलिस ने रेणु देवी, आरती देवी, वार्ड सदस्य मनीष यादव की पत्नी रितू देवी, बहन छोटी कुमारी सहित अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. आरोपी के परिजनों का कहना है कि गांव के बाहर पुलिस के साथ झड़प हुई है, लेकिन हमलोगों कोई जानकारी नहीं है. पुलिस आई और मारपीट कर कुछ लोगों को लेकर चली गई.

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर

यह भी पढ़ें: आर्केस्ट्रा की आड़ में परोसा जा रहा था जिस्म, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल और फिर...

 

Munger NewsBihar News

