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मुंगेर में पति के प्राइवेट पार्ट पर पत्नी का हमला! अस्पताल में लगे कई टांके, जानिए पूरा मामला

Munger Crime News: मुंगेर में पत्नी के हमले में पति गंभीर रुप से घायल हो गया है. पति का आरोप है कि पत्नी जेवर और 4 महीने की बेटी लेकर फरार हो गई है. बताया जा रहा है कि पति के प्राइवेट पार्ट पर पत्नी ने हमला किया है, अस्पताल में कई टांके लगे हैं.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 06, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:25 PM IST
मुंगेर में पति के प्राइवेट पार्ट पर पत्नी का हमला! अस्पताल में लगे कई टांके, जानिए पूरा मामला
Image Credit: पत्नी के हमले में पति गंभीर घायल, जेवर और 4 माह की बेटी लेकर फरार होने का आरोप

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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