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Munger News: मुंगेर जिले में पति-पत्नी के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद उस समय हिंसक रूप ले बैठा. जब गुस्साई पत्नी ने अपने ही पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों को कई टांके लगाने पड़े. घटना पूरबसराय थाना क्षेत्र की है. पीड़ित ने पत्नी के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, शाहजुवैर रोड निवासी मु. फैसल खान की शादी 13 अप्रैल 2025 को भागलपुर के कबीरपुर निवासी इशरत हसन उर्फ सानिया से हुई थी. शादी के शुरुआती दिनों में सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.
फैसल का आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी युवक से अवैध संबंध था और वह अक्सर उससे फोन पर बातचीत करती थी. इसी बात को लेकर घर में तनाव बना रहता था. पीड़ित के अनुसार पत्नी अलग रहने की जिद करती थी और उनकी मां के साथ भी अक्सर विवाद होता था. घटना से एक दिन पहले भी पत्नी और उनकी मां के बीच कहासुनी हुई थी.
बताया जाता है कि बीती देर रात फैसल काम से लौटकर घर के बरामदे में सो गए. इसी दौरान पत्नी वहां पहुंची और दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पत्नी ने धारदार हथियार से फैसल के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल फैसल को परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान कई टांके लगाए.
फैसल ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उनकी पत्नी घर में रखे लाखों रुपये मूल्य के जेवरात और 4 महीने की बेटी को लेकर मायके चली गई. पीड़ित ने बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है.
पूरबसराय पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार