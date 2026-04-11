मुंगेर में दारोगा की पत्नी ने सीने में उतार ली गोली, घर में मची चीख-पुकार

Munger News: मुंगेर जिले में एक पुलिस अधिकारी के घर में दर्दनाक घटना घटी है. सफियासराय थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार की पत्नी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

बताया जा रहा है कि सफियासराय थाना में तैनात एसआई चंदन कुमार अपनी पत्नी 29 वर्षीय मधु कुमारी के साथ सफियासराय इलाके में किराये के मकान में रहते थे. शनिवार की शाम मधु कुमारी ने चंदन कुमार के सर्विस रिवाल्वर से अपने सीने में गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें मुंगेर के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम (FSL) को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि शनिवार की सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, दोपहर तक मामला शांत हो गया था, लेकिन शाम होते-होते यह दर्दनाक घटना सामने आ गई.

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एसपी ने बताया कि मामला सर्विस रिवाल्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है. एफएसएल टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल, परिजन हॉस्पिटल पहुंच चुके है ओर पुलिस ने और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया कर रही है.

इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है. यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है.

बताया जाता है मधु कुमारी की शादी एक साल पहले हुई थी. मृतिका के पिता रंजीत कुमार ने बताया कि वह समस्तीपुर जिले रहने वाले है. वहीं, एसपी ने बताया कि दुखद घटना घटित हुई है. घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है ओर मामले की छानबीन की जा रही है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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