मुंगेर में महिला को डायन बताकर निर्वस्त्र कर पीटा, फसल और बर्तन भी लूटे, DM से न्याय की गुहार

Munger News: मुंगेर जिल के बरियारपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने गांव के कुछ लोगों पर डायन बताकर निर्वस्त्र कर मारपीट करने, घर में लूटपाट करने और तैयार फसल उठा ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है. न्याय की गुहार लेकर पीड़िता अपने पति के साथ शुक्रवार को समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंची और आपबीती सुनाई.

पीड़िता ने आवेदन में कहा कि गांव के ही सोमारी मालाकार, सुरेश मालाकार, पप्पू मालाकार और रंजीत मालाकार समेत अन्य लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, बाल पकड़कर पिटाई की और घर के बर्तन और खेत की तैयार फसल भी लूट ली.

इस संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है. महिला आयोग समेत अन्य अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर वह जिलाधिकारी के समक्ष पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बरियारपुर थाना को जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जन सुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कुल 33 फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. हवेली खड़गपुर के घोड़ाखुर निवासी बन्नू हेम्ब्रम ने आवासीय भूमि से जबरन बेदखल किए जाने की शिकायत की. पप्पू पासवान ने पुश्तैनी जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगाया.

सीताकुंड डीह निवासी संगम कुमार ने पारिवारिक विवाद में पुलिस सहयोग की मांग की. औड़ाबगीचा निवासी अमन आर्यन ने तटबंध निर्माण में मानक उल्लंघन की जांच की मांग की. विशिष्ट शिक्षिका चंदा कुमारी ने बकाया एरियर भुगतान, कासिम बाजार शिवनगर के कारेलाल पासवान ने भूमि अतिक्रमण हटाने और खानकाह पक्की गली निवासी मो. वसीम ने नीलगाय से फसल क्षति पर मुआवजे की मांग की.जिलाधिकारी ने सभी मामलों में निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला: पति की हत्या में पत्नी नूरजहां को उम्रकैद और 1 लाख जुर्माना