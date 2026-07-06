/मुंगेर: ग्राइंडर चलाने के दौरान लोहे के एंगल पर गिरा मजदूर, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत

कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज

उन्होंने यह भी बताया कि मृतक सूरज कुमार परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे और उनके परिवार में तीन छोटे बच्चे हैं. उन्होंने मांग की कि कंपनी के अधिकारी पीड़ित परिवार को मुआवजा दें. हालांकि, जब इस मामले में कंपनी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि घटना के बाद वे वहां से भाग गए थे. इस बीच, कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मुर्दाघर भेज दिया है. उन्होंने मृतक के रिश्तेदारों के बयानों के आधार पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.