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मुंगेर: ग्राइंडर चलाने के दौरान लोहे के एंगल पर गिरा मजदूर, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत

मुंगेर में ग्राइंडिंग मशीन चलाते समय गिरकर एक वर्कर की मौत हो गई. यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे. परिवार वालों का आरोप है कि कंपनी में वर्कर्स को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है और अगर वे सुरक्षा उपकरण मांगते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:48 PM IST
मुंगेर: ग्राइंडर चलाने के दौरान लोहे के एंगल पर गिरा मजदूर, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत
Image Credit: मुंगेर में मजदूर की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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