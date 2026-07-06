/मुंगेर: ग्राइंडर चलाने के दौरान लोहे के एंगल पर गिरा मजदूर, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत

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मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा मोहल्ले में कार्य करने के दौरान एक 58 वर्षीय मजदूर की कार्य करने के दौरान मौत हो गई. घटना उस वक्त हुई जब मजदूर ग्राइंडर मशीन चला रहा था. इसी दौरान वह नीचे में रखे लोहे के एंगल पर गिर गया और सर पर गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान सदर अस्तपताल में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर सूरज कुमार चौधरी चार वर्षो से मेट्रोज इंफ्रा कंपनी में ऑपरेटर के पद कार्य करता था मृतक लाल दरजवाजा गीता रोड का रहने वाला है.
पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल
खबर मिलते ही परिवार वाले सदर अस्पताल पहुंचे. मृतक की पत्नी पूनम देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार वालों का आरोप है कि कंपनी में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण नहीं हैं, जिससे अक्सर छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं. इन समस्याओं को कंपनी के अधिकारी नजरअंदाज करते रहे हैं. उन्होंने बताया कि आज की घटना के बाद कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को अस्पताल नहीं ले गए. बल्कि उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज
उन्होंने यह भी बताया कि मृतक सूरज कुमार परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे और उनके परिवार में तीन छोटे बच्चे हैं. उन्होंने मांग की कि कंपनी के अधिकारी पीड़ित परिवार को मुआवजा दें. हालांकि, जब इस मामले में कंपनी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि घटना के बाद वे वहां से भाग गए थे. इस बीच, कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मुर्दाघर भेज दिया है. उन्होंने मृतक के रिश्तेदारों के बयानों के आधार पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार