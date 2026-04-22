World Hottest Cities 2026: दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में, जिनमें से 7 बिहार के

World Hottest Cities 2026: बिहार इस समय दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक बन गया है. अप्रैल महीने में ही भागलपुर और मुंगेर जैसे शहरों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने से लोग बेहाल हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालय में बर्फ की कमी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण गर्मी बढ़ी है. आने वाले हफ्तों में राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में लू का प्रकोप जारी है.
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World Hottest Cities 2026 List: इस साल दुनिया भर में बढ़ते तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों की सूची में अकेले भारत के 19 शहर शामिल हैं. रिपोर्टों के अनुसार, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इस समय भीषण लू की चपेट में हैं. हालाँकि, इस स्थिति का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इनमें से सात शहर बिहार के हैं. इस चिंताजनक सूची में बिहार का दबदबा एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. बिहार का भागलपुर, ओडिशा का तालचेर और पश्चिम बंगाल का आसनसोल दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में हैं, जहां पारा 44°C तक पहुंच गया है. यह आंकड़ा न केवल डरावना है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के संकेत प्रत्यक्ष रूप में है. यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का सीधा संकेत भी है.
बिहार के कई जिलों में इस समय सूरज आग उगल रहा है. भागलपुर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में पहले स्थान पर बना हुआ है, जहाँ का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है. इसके ठीक पीछे बिहार के अन्य जिले जैसे बेगूसराय (43°C), मोतिहारी (43°C), मुंगेर (43°C), भोजपुर (43°C), सीवान (43°C), और बेतिया भी झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं. इन इलाकों में तापमान 43°C से 44°C के आसपास बना हुआ है. लू (Heatwave) के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून से पहले की बारिश आने तक बिहार के इन जिलों को राहत मिलने की उम्मीद कम ही है.
टॉप 20 की ग्लोबल लिस्ट में भारत के बाहर सिर्फ एक जगह नेपाल का लुम्बिनी शामिल है, बाकी सभी शहर भारत के हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल अप्रैल में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ने के पीछे कई बड़े कारण हैं. आसमान साफ होने से सूरज की किरणें सीधे धरती तक पहुंच रही हैं. इसके अलावा, हिमालय में बर्फ की चादर कम होने और सूखी उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने तापमान को और बढ़ा दिया है. बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी कम होने की वजह से गर्मी का अहसास और भी ज्यादा हो रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के आधे से ज्यादा सबसे गर्म शहरों का भारत में होना जलवायु परिवर्तन का एक सीधा और साफ संकेत है. लू की तीव्रता और बार-बार इसके लौटने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है. फिलहाल, उत्तरी और मध्य भारत के साथ-साथ बिहार के लोगों के लिए आने वाले हफ्ते काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं. प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है.
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भागलपुर (बिहार, भारत)
तालचेर (ओडिशा, भारत)
आसनसोल (पश्चिम बंगाल, भारत)
बिहार के शहर:
बेगूसराय
मोतिहारी
मुंगेर
भोजपुर
सीवान
बेतिया
पश्चिम बंगाल के शहर:
दुर्गापुर
पश्चिम मेदिनीपुर
बीरभूम
कुल्टी
बांकुड़ा
रायगंज
दलूरबंद
उत्तर प्रदेश के शहर:
गोरखपुर
वाराणसी
अन्य स्थान:
बलांगीर (ओडिशा, भारत)
लुम्बिनी (नेपाल)