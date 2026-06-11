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मुंगेर में होने वाली पत्नी से मिलने पहुंचा बांका का युवक, परिजनों और पुलिस ने थाने में करवा दी शादी

Munger Latest News: बांका जिले से एक युवक अपनी होने वाली पत्नी से मिलने मुंगेर पहुंच गया. रात का वक्त था, इस दौरान पुलिस गस्ती पार्टी ने देख लिया और दोनों को साथ थाने लेकर आई, फिर लड़की और लड़के के परिजनों से सहमति से पुलिस ने थाने के मंदिर में शादी करवा दी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:40 PM IST
मुंगेर में होने वाली पत्नी से मिलने पहुंचा बांका का युवक, परिजनों और पुलिस ने थाने में करवा दी शादी
Image Credit: होने वाली पत्नी से मिलने पहुंचा था युवक, रात में पुलिस ने कराई शादी!

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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