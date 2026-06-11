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Munger News: मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र में प्रेम कहानी का एक अनोखा मामला सामने आया है. दुल्हर गांव निवासी जयप्रकाश यादव की पुत्री पूजा कुमारी की शादी बांका जिले के भड़को गांव निवासी लालमणि यादव के पुत्र बिट्टू कुमार से तय हुई थी. शादी की रस्में पूरी होने से पहले युवक अपनी होने वाली पत्नी से मिलने देर रात दुल्हर गांव पहुंच गया.
इसी दौरान गस्ती पार्टी की नजर दोनों पर पड़ी और पूछताछ के लिए असरगंज थाना ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने पर युवती के पिता समेत दोनों पक्षों के परिजन और ग्रामीण थाना पहुंचे. बातचीत के बाद सभी की सहमति से थाना परिसर के सामने स्थित काली मंदिर में युवक और युवती का विवाह संपन्न कराया गया.
शादी के दौरान दोनों परिवारों के सदस्य, जनप्रतिनिधि, थाना पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे. विवाह की सभी रस्में विधिवत पूरी की गईं.
शादी के बाद युवक अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने घर लेकर चला गया. यह अनोखी शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे प्रेम और सामाजिक सहमति का अनूठा उदाहरण बता रहे हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार