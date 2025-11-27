Munger News: दो दिनों से लापता थी युवती, नदी में तैरता हुआ मिला शव... परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

Munger News: मुंगेर के हवेली खड़गपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां, दो दिनों से लापता 15 वर्षीय युवती का शव नदी में तैरता हुआ. इस खबर के सामने आते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. फिर शव को निकलवाकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इधर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

पानी में तैरता मिला शव

दरअसल मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेघड़ा गांव स्थित डंगरी नदी फाटक के पास एक 15 वर्षीय युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सुबह नदी किनारे काम करने आए ग्रामीणों ने पानी में तैरता हुआ शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही हवेली खड़गपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा तैयार किया. इसके बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया गया. मृत युवती की पहचान हवेली खड़गपुर के रतनी गांव निवासी अनिरुद्ध साह की 15 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी के रूप में हुई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

परिवार के अनुसार, आरती पिछले दो दिनों से लापता थी और इसकी सूचना थाना पुलिस को भी दी गई थी. परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था. वही, आज सुबह उसका शव नदी में तैरता हुआ मिलने से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. आरती चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी. उसकी मां गायत्री देवी और भाई दीपक कुमार ने बताया कि गांव के पास के खेतों में इन दिनों कृषि कार्य चल रहा था.

परिवार का अनुमान है कि आरती शौच के लिए या पुआल भिंगोने नदी किनारे गई होगी, जहां पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई और डूबकर उसकी मौत हो गई. हालांकि पुलिस ने बताया कि अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है, लेकिन वे सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रहे हैं.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

