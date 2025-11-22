मुंगेर में हाजिरी लगाने आया युवक स्मैक के साथ गिरफ्तार, थाना परिसर से 104 ग्राम ड्रग्स बरामद

मुंगेर के शामपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक अजीब मामला सामने आया. वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के जानबेहरा निवासी अमन कुमार सीसीए-3 के तहत हाजिरी लगाने आया था, लेकिन इसी दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया. अमन के आपराधिक इतिहास को देखते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने उसे नियमित रूप से शामपुर थाना में हाजिरी लगाने का आदेश दिया था. तय कार्यक्रम के अनुसार वह इस बार अपने साथी प्रीतम कुमार के साथ थाना पहुंचा था.

पुलिस को पहले ही इनपुट मिला था कि अमन भागलपुर के सुल्तानगंज से स्मैक खरीदकर हाजिरी लगाने की आड़ में उसे स्थानीय स्तर पर बेचने की योजना बना रहा है. सूचना मिलते ही एसडीपीओ हवेली खड़गपुर, शामपुर थाना पुलिस और जिला सूचना इकाई की टीम को सतर्क कर दिया गया था.

हाजिरी लगाने के बाद जब पुलिस ने दोनों युवकों को रोककर तलाशी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने भागने की कोशिश की. पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और दोनों को थाना परिसर में ही पकड़ लिया. तलाशी के दौरान अमन की जैकेट की जेब से 104 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुआ. इसके अलावा दोनों के पास से दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है.

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि अमन पर पहले से एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने अमन और प्रीतम दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

इनपुट- प्रशांत कुमार