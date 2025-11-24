Advertisement
कोर्ट मैरिज के 1 साल बाद ही धुआं हुआ बचपन का प्यार, दूसरी शादी की फिराक में पति, पत्नी ने दी ये धमकी

Bihar News:  रेवड़ा सलेम पट्टी की मधु कुमारी ने एक साल पहले अपने बचपन के प्रेमी सुमित कुमार से कोर्ट में शादी की थी, लेकिन अब पति दहेज के लालच में उसे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है. पति के घर हंगामा करने के बाद मधु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय न मिलने पर जान देने की बात कही है. पुलिस ने मामले की जाच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:40 PM IST

Bihar News: बचपन के प्यार, कोर्ट में शादी फिर धोखा का एक मामला सामने आया है जहां शादी के एक साल बाद लड़का दूसरी शादी करने को तैयार है. यह जानकारी जैसे ही पत्नी को मिली, वह अपने परिजनों के साथ लड़के के घर पर पहुंची और हंगामा किया. लड़की का कहना है कि उसका पति दहेज के लिए दूसरी शादी कर रहा है और अगर ऐसा होता है, तो वह अपनी जान दे देगी. अब लड़की ने मामले को लेकर थाना में आवेदन दिया है. आवेदन मिलने के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह मामला  खानपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ा सलेम पट्टी गांव का है. बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ा सलीम पट्टी की रहने वाली मधु कुमारी (24) ने एक साल पहले अपने गांव के ही सुमित कुमार (26) से लव मैरिज किया था.

प्रेम कहानी और विवाह का सफर
बता दे की मधु और सुमित दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. दोनों के घर की दुरी महज 500 मीटर है. एक ही स्कूल में पढ़े लिखे होने के कारण दोनों में बचपन से ही प्यार था मधु ने बताया कि प्यार जब परवान चढ़ा, तो परिवार वाले शादी को लेकर तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद पिछले साल 10 अप्रैल को दोनों घर से फरार हो गए. पटना पहुंचकर 12 अप्रैल को कोर्ट में शादी कर ली. दो महीने तक इधर-उधर भटकने के बाद समस्तीपुर आए और फिर से मंदिर में 6 जून को शादी कर ली. फिर समस्तीपुर शहर में ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे. दोनों का हंसी-खुशी जीवन चल रहा था.

धोखा और दहेज का आरोप
अचानक 13 नवंबर को सुमित घर से यह कहकर निकला कि वह जल्द ही लौटेगा, लेकिन वापस नहीं लौटा. इधर-उधर खोजने के बाद भी पता नहीं चला. बाद में जानकारी मिली कि सुमित अपने माता-पिता के कहने पर यहां से फरार हुआ है और उसकी दूसरी शादी होने वाली है. मधु आगे बताती है कि वो अपने परिजनों के साथ सुमित के घर पहुंची और बवाल मचाना शुरू कर दिया. हमने यह कहा कि जब मुझसे लड़के ने शादी की तो अब दूसरी शादी क्यों कर रहा है. हालांकि तब तक लड़का मौके से फरार हो चुका था. घर पर लड़का के चाचा मिले तो उन्होंने कहा यह लड़का का अंदरूनी मामला है, क्योंकि लड़की को लड़का ही रखेगा, इसलिए इस मुद्दे पर वह कुछ नहीं बोल सकते. लड़की का आरोप है कि दहेज के लालच में सुमित और उसके पिता ने उसकी दूसरी जगह शादी तय की है. अगर उसकी दूसरी शादी होती है, तो वह यहीं पर जान दे देगी.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है
ग्रामीण स्तर पर मामला नहीं सलटाने पर मधु ने खानपुर थाना और महिला थाने में आवेदन दिया है. मंदिर में शादी किए जाने का कई वीडियो और फोटो मधु ने लोगों को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उसने लड़का पर धोखा देने का आरोप लगाया है. सदर डीएसपी 2 संजय कुमार ने बताया कि लड़का-लड़की की शादी से जुड़ा हुआ एक मामला थाना में पहुंचा है. पुलिस टीम को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है. सूचना अभी आ रही है कि मामले को लेकर गांव में भी पंचायत रखी गई है.

Bihar News

