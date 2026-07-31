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मुजफ्फरपुर: मछली विक्रेता के 10 वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:41 AM IST
मुजफ्फरपुर: मछली विक्रेता के 10 वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: मछली विक्रेता के बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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