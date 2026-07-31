/मुजफ्फरपुर: मछली विक्रेता के 10 वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना बहिलवारा माली टोला गांव की है, जहां एक मछली विक्रेता के पुत्र का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतक की पहचान यश कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन मनरिया गांव निवासी मंटू सहनी का पुत्र था. सूचना मिलने पर सरैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
परिजनों के अनुसार मंटू सहनी पिछले कई वर्षों से बहिलवारा माली टोला में जमीन खरीदकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. वह मछली बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. घटना के समय बच्चे के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे. इसी दौरान यश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.
मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से उनका पहले से विवाद चल रहा था. उनका कहना है कि इसी रंजिश के चलते यश कुमार की गला दबाकर हत्या की गई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. परिजन आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
वहीं, सरैया थाना पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.