/मुजफ्फरपुर: मछली विक्रेता के 10 वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना बहिलवारा माली टोला गांव की है, जहां एक मछली विक्रेता के पुत्र का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतक की पहचान यश कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन मनरिया गांव निवासी मंटू सहनी का पुत्र था. सूचना मिलने पर सरैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.