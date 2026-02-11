अस्थावां में 'महाचोरी': पूर्व मुखिया के बंद घर से 3 किलो सोना और 8 किलो चांदी पार; चोरों ने 3 करोड़ के माल पर साफ किया हाथ

Nalanda News: नालंदा के अस्थावां से बड़ी खबर सामने आ रही है. अस्थावां थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने लगभग तीन करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. यह चोरी महमदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्व. अनिल कुमार के घर में हुई है. घटना के संबंध में गृहस्वामी रीना सिन्हा ने बताया कि पूरा परिवार बिहार शरीफ के एतवारी बाजार में रहता है. 30 जनवरी को पूर्व मुखिया स्व. अनिल कुमार की पुण्यतिथि थी. इसको लेकर घर में पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग बिहार शरीफ चले गए थे. शेरपुर गांव का घर पूरी तरह से खाली था. इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने अस्थावां में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया.

घर का दरवाजा खुला देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी गृहस्वामी को दी. चोरों ने घर के गोदरेज में रखे 3 किलो सोना, 8 किलो चांदी, 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया. 3 करोड़ रुपये की चोरी की घटना के बारे में जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एक टीम वारदातस्थल पर पहुंच भी गई. आनन फानन डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.

चोरी की वारदात के बाद पूरा परिवार परेशान है. चोरों ने घर का ताला तोड़कर उसकी जगह एक नए ताले को लगा दिया, ताकि चोरी के बारे में किसी को पता न चले.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि जाते-जाते चोर ऊपर का दरवाजा खुला छोड़ गए और इसको लेकर ही स्थानीय लोगों को चोरी का शक हुआ और उन्होंने घरवालों को इस बारे में इत्तला दी थी. पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई है और स्थानीय लोगों से इन्क्वायरी कर जांच को आगे बढ़ा रही है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

यह भी पढ़ें: हेलमेट और नकाब लगाकर 'गोल्डेन हाउस ज्वेलरी' में दाखिल हुए अपराधी और फिर...