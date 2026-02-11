Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3105884
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

अस्थावां में 'महाचोरी': पूर्व मुखिया के बंद घर से 3 किलो सोना और 8 किलो चांदी पार; चोरों ने 3 करोड़ के माल पर साफ किया हाथ

Asthawan News: अस्थावां थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव में चोरों ने लगभग तीन करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. यह चोरी महमदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्व. अनिल कुमार के घर में हुई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:42 PM IST

Trending Photos

अस्थावां में पूर्व मुखिया के बंद घर से 3 किलो सोना और 8 किलो चांदी चोरी
अस्थावां में पूर्व मुखिया के बंद घर से 3 किलो सोना और 8 किलो चांदी चोरी

Nalanda News: नालंदा के अस्थावां से बड़ी खबर सामने आ रही है. अस्थावां थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने लगभग तीन करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. यह चोरी महमदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्व. अनिल कुमार के घर में हुई है. घटना के संबंध में गृहस्वामी रीना सिन्हा ने बताया कि पूरा परिवार बिहार शरीफ के एतवारी बाजार में रहता है. 30 जनवरी को पूर्व मुखिया स्व. अनिल कुमार की पुण्यतिथि थी. इसको लेकर घर में पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग बिहार शरीफ चले गए थे. शेरपुर गांव का घर पूरी तरह से खाली था. इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने अस्थावां में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया. 

घर का दरवाजा खुला देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी गृहस्वामी को दी. चोरों ने घर के गोदरेज में रखे 3 किलो सोना, 8 किलो चांदी, 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया. 3 करोड़ रुपये की चोरी की घटना के बारे में जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एक टीम वारदातस्थल पर पहुंच भी गई. आनन फानन डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. 

चोरी की वारदात के बाद पूरा परिवार परेशान है. चोरों ने घर का ताला तोड़कर उसकी जगह एक नए ताले को लगा दिया, ताकि चोरी के बारे में किसी को पता न चले. 

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि जाते-जाते चोर ऊपर का दरवाजा खुला छोड़ गए और इसको लेकर ही स्थानीय लोगों को चोरी का शक हुआ और उन्होंने घरवालों को इस बारे में इत्तला दी थी. पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई है और स्थानीय लोगों से इन्क्वायरी कर जांच को आगे बढ़ा रही है. 

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

यह भी पढ़ें: हेलमेट और नकाब लगाकर 'गोल्डेन हाउस ज्वेलरी' में दाखिल हुए अपराधी और फिर...

TAGS

Nalanda NewsBihar News

Trending news

Nalanda News
अस्थावां में 'महाचोरी': पूर्व मुखिया के बंद घर से 3 किलो सोना और 8 किलो चांदी पार
patna news
पटना सिविल कोर्ट को 6 बार बम से उड़ाने की धमकी: वकीलों का फूटा गुस्सा, SSP का घेराव
Bihar News
'जिंदा लाश कुछ समय गद्दी पर तो...', राजद के पोस्ट पर भड़की जदयू बोली- काश ऐसा 'लाश'
Baby Born
ट्रेन के सफर में आई नन्हीं परी, साउथ बिहार एक्सप्रेस में महिला ने दिया बेटी को जन्म
Sanjay Jha
दरभंगा हवाई अड्डे से अब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स? संजय झा ने राज्यसभा में उठाई मांग
Minister Leshi Singh
मंत्री लेशी सिंह ने खोली स्वास्थ्य सेवा की पोल! डॉक्टर पर लगा नशे में ड्यूटी का आरोप
Tej Pratap Yadav
राजपाल यादव का सहारा बने तेज प्रताप यादव, दिए ₹11 लाख, जानें कितनी है उनकी संपत्ति
patna news
पटना में महिला वकील की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी
Supaul News
सुपौल में पेनोरमा ग्रुप पर पिछले 24 घंटे से चल रही IT की रेड, कई अहम दस्तावेज मिले
Motihari News
Motihari News: घोड़ासहन में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो... 3 की मौत