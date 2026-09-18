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वैशाली में 35 बदमाशों ने होटल पर की अंधाधुंध फायरिंग, नालंदा में पति ने पत्नी को मारी गोली

वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के बेदौली चौक स्थित विनोद सिंह लाइन होटल पर 30 से 35 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की. इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है. दूसरी ओर, नालंदा के कल्याण बीघा थाना क्षेत्र के कोलावां गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 18, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:02 AM IST
वैशाली में 35 बदमाशों ने होटल पर की अंधाधुंध फायरिंग, नालंदा में पति ने पत्नी को मारी गोली
Image Credit: वैशाली में 35 बदमाशों ने होटल पर की अंधाधुंध फायरिंग (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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