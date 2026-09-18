/वैशाली में 35 बदमाशों ने होटल पर की अंधाधुंध फायरिंग, नालंदा में पति ने पत्नी को मारी गोली

बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामला वैशाली जिले से सामने आया है. यहां लालगंज में करीब 30 से 35 बदमाशों ने लाइन होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, मामूली विवाद से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि गुरुवार (17 सितंबर) की रात को एक स्कॉर्पियो से 4-5 लोग होटल पहुंचे थे. किसी बात को लेकर उनका होटल में खाना खा रहे ग्राहकों के साथ विवाद हो गया. होटल संचालक राजा सिंह ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया, लेकिन फिर 20 मिनट बाद 30-35 बदमाशों के साथ लौटकर अंधाधुंध फायरिंग की. गोली लगने से एक ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बेदौली चौक स्थित विनोद सिंह लाइन होटल की है.