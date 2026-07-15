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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 3,500 करोड़ रुपये! महज 2 साल ही टूट गई बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन सड़क

Bakhtiyarpur-Rajauli Four-lane: बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण के करीब दो साल बाद कई ओवरब्रिजों और डायवर्जन पर दरारें दिखाई दी हैं. एनएचएआई (NHAI) और निर्माण एजेंसी मरम्मत कार्य में जुटी है, जबकि सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:20 AM IST
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 3,500 करोड़ रुपये! महज 2 साल ही टूट गई बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन सड़क
Image Credit: महज 2 साल ही टूट गई बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन सड़कSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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