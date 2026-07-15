/भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 3,500 करोड़ रुपये! महज 2 साल ही टूट गई बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन सड़क

प्रोजेक्ट मैनेजर ने दावा किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया और सभी निर्माण सामग्री का उपयोग गुणवत्ता जांच के बाद ही किया गया था. उन्होंने कहा कि सड़क को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर मरम्मत और रखरखाव का कार्य जारी रहेगा. हालांकि, निर्माण एजेंसी इसे सामान्य रखरखाव का हिस्सा बता रही है, लेकिन निर्माण के महज दो वर्ष के भीतर सड़क और ओवरब्रिजों पर दरारें दिखाई देना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि मरम्मत के बाद यह सड़क कितनी टिकाऊ साबित होती है.