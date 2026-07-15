/भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 3,500 करोड़ रुपये! महज 2 साल ही टूट गई बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन सड़क

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Bakhtiyarpur-Rajauli Four-lane: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी थी. करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से बनी 107 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण जून 2024 में पूरा हुआ. हालांकि, निर्माण पूरा होने के लगभग दो वर्ष के भीतर ही कई ओवरब्रिजों और डायवर्जन पर सड़क के बीचों-बीच दरारें दिखाई देने लगी हैं. सूचना मिलने के बाद एनएचएआई (NHAI) और निर्माण एजेंसी के इंजीनियर मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुट गए हैं.
बख्तियारपुर से रजौली को जोड़ने वाली यह फोरलेन बिहार की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल है. इसके निर्माण से लोगों की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम और तेज हो गई है. लेकिन अब जगह-जगह सड़क पर दरारें दिखाई देने से इसकी गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं. ओवरब्रिजों के अलावा कई डायवर्जन पर भी सड़क में क्रैक देखे गए हैं. फिलहाल प्रभावित हिस्सों की तेजी से मरम्मत की जा रही है.
गावर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर राजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सड़क में आई दरारों के पीछे कई कारण हो सकते हैं. उनके अनुसार तापमान में बदलाव, मौसम का प्रभाव और बरसात के दौरान पानी का रिसाव इसकी प्रमुख वजह हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी 15 वर्षों तक सड़क का रखरखाव करना है. निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित मेंटेनेंस, क्रैक सीलिंग और आवश्यकता पड़ने पर क्षतिग्रस्त पैनलों को बदलने का कार्य किया जाता है.
प्रोजेक्ट मैनेजर ने दावा किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया और सभी निर्माण सामग्री का उपयोग गुणवत्ता जांच के बाद ही किया गया था. उन्होंने कहा कि सड़क को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर मरम्मत और रखरखाव का कार्य जारी रहेगा. हालांकि, निर्माण एजेंसी इसे सामान्य रखरखाव का हिस्सा बता रही है, लेकिन निर्माण के महज दो वर्ष के भीतर सड़क और ओवरब्रिजों पर दरारें दिखाई देना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि मरम्मत के बाद यह सड़क कितनी टिकाऊ साबित होती है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार