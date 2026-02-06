Advertisement
राजगीर में सामूहिक मौत का रहस्य: धर्मशाला में फंदे से लटके मिले बेंगलुरु के एक ही परिवार के 4 शव; मुंह पर टेप और बंधे थे हाथ

Nalanda Latest News: बिहार के नालंदा जिले में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिले हैं. ये शव राजगीर के एक धर्मशाला में मिले हैं. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर फंदे से लटके चारों शवों को बाहर निकाला. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:37 PM IST

राजगीर में सामूहिक मौत का रहस्य
Nalanda News: राजगीर थाना क्षेत्र के दिगंबर जैन धर्मशाला में चार लोगों की सामूहिक मौत के मामले में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर फंदे से लटके चारों शवों को बाहर निकाला. अब सवाल उठता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? दिगंबर जैन धर्मशाला के कर्मचारी या स्थानीय पुलिस प्रशासन? 

नियम के अनुसार, होटल या धर्मशाला में बाहर से ठहरने वाले पर्यटकों की प्रतिदिन जांच होनी चाहिए. यदि समय पर यह प्रक्रिया अपनाई गई होती, तो शायद चारों की जान बच सकती थी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. मामला अब भी रहस्य बना हुआ है कि यह सामूहिक आत्महत्या है या सामूहिक हत्या, क्योंकि मृतकों के मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ बंधे हुए पाए गए हैं. 

पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि मृतक बेंगलुरु के नागा संदरा क्षेत्र के मूल निवासी हैं. घटनास्थल से भारी मात्रा में सामान और नगद राशि के अलावा नींद की गोलियां, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया है. इससे जाहिर होता है कि सभी लोग एक ही परिवार के थे और राजगीर घूमने आए थे. 

उन्होंने कहा कि मृतकों में एक वृद्ध महिला, एक पुरुष और दो अन्य महिलाएं शामिल हैं. फिलहाल बेंगलुरु पुलिस से संपर्क कर मृतकों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

