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Rajgir Malmas Mela: विश्वविख्यात राजगीर मलमास मेले के अंतिम और तीसरे शाही स्नान के अवसर पर गुरुवार (11 जून 2026) को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. कड़कड़ाती धूप और प्रचंड गर्मी के बावजूद ब्रह्मकुंड सहित सभी पवित्र कुंडों में डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालु और साधु-संत पहुंचे. श्रद्धालुओं की कतार करीब तीन किलोमीटर तक लंबी देखी गई. इस दौरान मेले में 40 श्रद्धालु बीमार भी हो गए.
2 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर
भीषण गर्मी के कारण मेले में आए 40 श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई. हालांकि, प्रशासन की मुस्तैदी यहां जीवनरक्षक साबित हुई. समय पर इलाज मिलने से कई मरीजों की जान बच गई. कुल 40 श्रद्धालुओं का उपचार मेला परिसर में ही किया गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. बता दें कि मेला प्रशासन ने देश के विभिन्न राज्यों से आए 19 अखाड़ों के साधु-संतों के शाही स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की थी. उनके लिए अलग मार्ग, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.
15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान
देर शाम तक मेले में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है. भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी सुबह से ही खुद कुंड परिसर में मौजूद रहकर सुरक्षा और व्यवस्था की निगरानी करते रहे. यातायात को सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था की गई थी. इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए पेयजल, साफ-सफाई, चिकित्सा शिविर और सहायता केंद्रों की जगह-जगह व्यवस्था भी की गई थी.
इनपुट: ऋषिकेश