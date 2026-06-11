2 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर

भीषण गर्मी के कारण मेले में आए 40 श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई. हालांकि, प्रशासन की मुस्तैदी यहां जीवनरक्षक साबित हुई. समय पर इलाज मिलने से कई मरीजों की जान बच गई. कुल 40 श्रद्धालुओं का उपचार मेला परिसर में ही किया गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. बता दें कि मेला प्रशासन ने देश के विभिन्न राज्यों से आए 19 अखाड़ों के साधु-संतों के शाही स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की थी. उनके लिए अलग मार्ग, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.