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आस्था पर भारी पड़ी गर्मी ! राजगीर मलमास मेले के तीसरे शाही स्नान में 40 श्रद्धालु हुए बीमार, 2 रेफर

Rajgir Malmas Mela: राजगीर मलमास मेले में तीसरे शाही स्नान में 40 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई. समय पर इलाज से कई मरीजों की जान बच गई. राजगीर मलमास मेला में स्वास्थ्य व्यवस्था और आपदा की टीम जीवनरक्षक बन कर सामने आई है. 40 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया और 2 रेफर है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:38 PM IST
आस्था पर भारी पड़ी गर्मी ! राजगीर मलमास मेले के तीसरे शाही स्नान में 40 श्रद्धालु हुए बीमार, 2 रेफर
Image Credit: राजगीर मलमास मेले के तीसरे शाही स्नान में 40 श्रद्धालु हुए बीमार, 2 रेफर

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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