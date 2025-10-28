हादसे से दहला छठघाट! नहाने गए 5 लोग डूबे, 3 की मौत, 1 की तलाश जारी, एक तैर कर निकला

Nalanda Chhath: नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिपारा गांव मे छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे चार लोग नहाने के दौरान डूब गए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. गोताखोरों की मदद से तीन शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है. जबकि एक ने तैरकर जान बचाई.

घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंचकर राहत और बचाव काम में जुटी हुई है. वहीं, हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छठघाट पर सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी इंतजाम नहीं था. मृतकों मे बर्षा कुमारी, शिवम कुमार सुनीता कुमारी, रजनीश कुमार शामिल की तालाश जारी है. मृतक एक ही परिवार के बताये जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जाता है कि राजकुमार की पत्नी छठ पूजा की थी और इसी में शामिल होने के लिए सभी छठघाट पर गए थे, तभी नहाने के दौरान यह हादसा हो गया. सभी स्नान कर रहे थे स्नान करने के दौरान ही गहरे पानी में चले गए, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी एक-एक पांच लोग डूबने लगे. किसी तरह एक ने तैरकर अपनी जान बचाई.

यह भी पढ़ें: छठ व्रती महिला की हार्ट अटैक से मौत, दोस्त को बचाने में दो लोग नदी में डूबे

घटना की सूचना मिलते ही कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है. देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में छठ पर्व की खुशियां शोक और मातम का माहौल मे तब्दील हो गया. एसडीओ हिलसा ने बताया कि घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जो फिलहाल शव की खोजबीन कर रही है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें:VIDEO: छठ घाट पर अर्घ्य देने के दौरान गंगा नदी में डूबी व्रती महिला, मौत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!