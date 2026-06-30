Anand Mohan: नीतीश कुमार के 'घर' नालंदा में बरसे आनंद मोहन, फिर से सत्ता परिवर्तन पर उठाए सवाल

Anand Mohan In Nalanda: ज्ञान की धरती नालंदा में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई. मोरा तालाब में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने संबोधन में विरोधियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाए जाने और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर खुलकर अपनी राय रखी. नालंदा के मोरा तालाब में आयोजित अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे. मंच से संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि देश में दो ही ऐसे राज्य रहे हैं, जहां सत्ता का संचालन कुछ चुनिंदा लोगों के प्रभाव में रहा.