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Anand Mohan: नीतीश कुमार के 'घर' नालंदा में बरसे आनंद मोहन, फिर से सत्ता परिवर्तन पर उठाए सवाल

Anand Mohan News: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी की सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि जनता ने 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था, लेकिन बाद में चंद एजेंटों ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर जनादेश का अपमान किया गया.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:43 AM IST
Anand Mohan: नीतीश कुमार के 'घर' नालंदा में बरसे आनंद मोहन, फिर से सत्ता परिवर्तन पर उठाए सवाल
Image Credit: नालंदा में बरसे आनंद मोहन, फिर से सत्ता परिवर्तन पर उठाए सवाल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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