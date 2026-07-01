'निशांत को स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क और नीतीश कुमार को दरबारी बना दिया...', NDA पर फिर बरसे आनंद मोहन

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Anand Mohan News: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन पिछले कुछ दिनों से बगावती तेवर दिखा रहे हैं. वे लगातार एनडीए और जेडीयू पर हमलावर हैं. इस बार आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से जेडीयू पर तगड़ा प्रहार किया है. नालंदा के वेन प्रखंड स्थित अमियाबीघा गांव में राष्ट्र सेवा सदन के बैनर तले आयोजित अभिनंदन समारोह में आनंद मोहन ने कहा कि कुछ नेताओं ने निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क और नीतीश कुमार को दरबारी बना दिया है. पूर्व सांसद ने कहा कि कुछ नेताओं ने एक अफवाह फैला दी कि नीतीश कुमार राजसभा जाने के लिए जिद पकड़ लिए हैं.
उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि जिस नीतीश कुमार ने सैकड़ों विधायक-एमएलसी को बनाने का काम किया. आज उन्हीं नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजने का काम किया गया. जिसके यहां दरबार सजता था, आज वही दरबारी बनकर सुबह-सुबह दरबारी का काम कर रहा है. मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार के संभावित मंत्री बनने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि यह अच्छी बात है कि मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह मिलने वाली है. नीतीश कुमार को आगे रखकर उनकी जिंदगी भर की जमापूंजी और जिंदगी भर की तपस्या का शोषण किया जा रहा है. आज संख्या बल में सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे समाज से इसीलिए केंद्र और राज्य में मंत्री बनाना चाहिए, हमलोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है.
आनंद मोहन ने कहा कि लोकतंत्र में आंकड़ों के गणित के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए. निशांत कुमार को लेकर आनंद मोहन ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने दावा किया कि निशांत कुमार की महज तीन दिन की यात्रा में उमड़ी भीड़ से विरोधी घबरा गए. उन्होंने कहा कि निशांत जननेता न बन जाए, इसलिए उनकी यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश को दरबारी बनाया, ठीक उसी तरह निशांत कुमार को न सीएम, न डिप्टी सीएम, न जननेता बल्कि स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क की तरह बनाकर छोड़ दिया. जो अब स्वास्थ्य मंत्रालय जाता है और शाम में थककर घर आकर सो जाता है.
रिपोर्ट- ऋषिकेश