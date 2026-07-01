'निशांत को स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क और नीतीश कुमार को दरबारी बना दिया...', NDA पर फिर बरसे आनंद मोहन

उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि जिस नीतीश कुमार ने सैकड़ों विधायक-एमएलसी को बनाने का काम किया. आज उन्हीं नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजने का काम किया गया. जिसके यहां दरबार सजता था, आज वही दरबारी बनकर सुबह-सुबह दरबारी का काम कर रहा है. मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार के संभावित मंत्री बनने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि यह अच्छी बात है कि मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह मिलने वाली है. नीतीश कुमार को आगे रखकर उनकी जिंदगी भर की जमापूंजी और जिंदगी भर की तपस्या का शोषण किया जा रहा है. आज संख्या बल में सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे समाज से इसीलिए केंद्र और राज्य में मंत्री बनाना चाहिए, हमलोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है.