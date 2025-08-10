राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान, भारतीय महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2875349
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान, भारतीय महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज

बिहार के राजगीर में पहली बार ‘एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025’ का आयोजन हुआ. भारत की महिला रग्बी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता, जिसमें बिहार की चार बेटियां भी शामिल थीं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:48 PM IST

Trending Photos

राजगीर में Asia Rugby Under-20
राजगीर में Asia Rugby Under-20

Asia Rugby Under 20: बिहार के राजगीर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया. इस बड़े आयोजन में भारत सहित कई देशों की टीमें शामिल हुईं. यह बिहार के खेल इतिहास का एक नया अध्याय माना जा रहा है.

प्रतियोगिता में भारत की महिला रग्बी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. इस टीम में बिहार की चार बेटियां भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे राज्य का मान बढ़ाया. यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला टीम की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यह पूरे राज्य और देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है. बिहार की बेटियों ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.' उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी और पुरुष व महिला वर्ग की विजेता और उपविजेता टीमों को भी शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने पुरुष वर्ग में विजेता हांगकांग और उपविजेता श्रीलंका, महिला वर्ग में विजेता चीन और उपविजेता हांगकांग को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने इस आयोजन में शामिल सभी देशों और खिलाड़ियों का अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हैं, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवा प्रतिभाओं को मंच देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रग्बी इंडिया और अभिनेता एवं खेल प्रशासक राहुल बोस का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह आयोजन बिहार के खेल क्षेत्र में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोलता है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- Bihar मतदाता सूची पर हंगामा करने वाले अब कहां हैं? 10 दिन में नहीं आई एक भी आपत्ति

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Asia Rugby Under 20rajgir newsNalanda News

Trending news

Begusarai News
पिता को अपहरण की आशंका, लेकिन बेटे का गंगा में कूदने का CCTV फुटेज वायरल
road accident
रांची में भीषण सड़क हादसा, नशे में धुत फॉर्च्यूनर चालक ने 3 को रौंदा
Sheikhpura news
शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड में बाढ़ से हालात बिगड़े, लोग छत पर रहने को मजबूर
Begusarai News
Begusarai Crime: बेगूसराय में घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग, एक व्यक्ति घायल
Mukesh Sahni
VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने फूलन देवी की जयंती पर किया नमन
Begusarai News
मां-बेटी... किसान और मासूम समेत 7 लोगों की डूबने से मौत, बाढ़ से कारण पसरा मातम
Sasaram News
सासाराम में 55 करोड़ की लागत से बना मॉडल अस्पताल, स्वास्थ्य ने किया उद्घाटन
patna news
सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ेगा पुनौरा धाम, अयोध्या जैसा होगा मंदिर का निर्माण
Manoj Jha
चुनाव आयोग की गलतियों से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं: मनोज झा
Election Commission
Bihar मतदाता सूची पर हंगामा करने वाले अब कहां हैं? 10 दिन में नहीं आई एक भी आपत्ति
;