राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान, भारतीय महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज

Asia Rugby Under 20: बिहार के राजगीर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया. इस बड़े आयोजन में भारत सहित कई देशों की टीमें शामिल हुईं. यह बिहार के खेल इतिहास का एक नया अध्याय माना जा रहा है.

प्रतियोगिता में भारत की महिला रग्बी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. इस टीम में बिहार की चार बेटियां भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे राज्य का मान बढ़ाया. यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला टीम की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यह पूरे राज्य और देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है. बिहार की बेटियों ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.' उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी और पुरुष व महिला वर्ग की विजेता और उपविजेता टीमों को भी शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने पुरुष वर्ग में विजेता हांगकांग और उपविजेता श्रीलंका, महिला वर्ग में विजेता चीन और उपविजेता हांगकांग को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने इस आयोजन में शामिल सभी देशों और खिलाड़ियों का अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हैं, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवा प्रतिभाओं को मंच देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रग्बी इंडिया और अभिनेता एवं खेल प्रशासक राहुल बोस का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह आयोजन बिहार के खेल क्षेत्र में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोलता है.

इनपुट- आईएएनएस

